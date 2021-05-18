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Son dakika: Şehitlerin intikamı böyle alındı! Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ: Bütün ülkenin yüreği ferahladı

A Haber
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Giriş: 18.05.2021 15:20
Güncelleme:18.05.2021 15:27
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı. PKK elebaşı Murat Karayılan’ın akıl hocası nasıl etkisiz hale getirildi? Terörist Sofi Nurettin kimdi? PKK elebaşı nasıl öldürüldü? Nokta operasyon nasıl yapıldı? Operasyonun zamanlaması neden önemli? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında anlattı. Başbuğ, "Bu bölgeleri biz çıplak gözle bu şekilde görüyoruz ancak bu bölgeleri İsrail, Amerika hatta diğer teröre destek veren devletler tarafından anbean gözlendiğini havadan bu bölgelerin sürekli tarandığını ve bu mağaranın burada bulunan o vatan haini sürüsünün korunup kollandığını özellikle bilmekte büyük fayda var. Bu operasyon sadece 3-5 tane çapulcuya değil." dedi. "Şu operasyona katılan erinden generaline kadar hepsini alnından öpmek lazım" ifadelerini kullanan Başbuğ, "Türkiye’nin aldığı tedbirler neticesinde, Amerika Kandil’i çoktan gözden çıkardı" dedi.

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