“Sofi Nurettin”e nokta operasyon! Detayları A Haber'de anlattı: Gelecekte örgütün bir numarasına oturtulacak teröristti! ABD...

PKK'ya bir ağır darbe daha indirildi. Başkan Erdoğan, MİT operasyonuyla PKK'nın Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod isimli teröristin, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi. PKK elebaşı Murat Karayılan’ın akıl hocası nasıl etkisiz hale getirildi? Terörist Sofi Nurettin kimdi? PKK elebaşı nasıl öldürüldü? Nokta operasyon nasıl yapıldı? Operasyonun zamanlaması neden önemli? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında anlattı. Başbuğ, "Bir müjde niteliğinde haberdi. Gelecekte örgütün en üst seviyede bir numarasına oturtulacak kadar ABD’nin önem verdiği bir teröristti etkisiz hale getirilen." ifadelerini kullandı.

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