Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

İslamiyet'te karamsarlığın yasaklı alan olduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Peşin hükümlerle, önyargıların hakimiyetiyle, siyasi hesap hatalarıyla devamlı surette felaket tellallığı yapmak, 'öldük, bittik, mahvolduk' yaygarası koparmak ne insan sevgisiyle ne de sorumluluk hissiyatıyla bağdaşacaktır. Türkiye salgının ateşini söndürmek maksadıyla muazzam bir direnç gösterirken arkadan dolaşıp yapılan onca muhterem hizmeti karalamaya, insanüstü çalışmaları kötülemeye niyetlenmek namuslu siyaset hali, utanma duygusu olan siyasetçi vasfı olamayacaktır. Maalesef CHP'nin, İP'in ve diğerlerinin sakat, şaibeli ve sarsak muhalefet argümanları arasında Kovid-19 da yerini almıştır.

Zillet ittifakı, yeni ortak gördüğü bulaşıcı hastalıktan nemalanma sırasına girecek kadar basiretini kaybetmiştir. İnsan ve toplum sağlığını vahim derecede tehlikeye atan Kovid-19'dan medet umanların, rant çetelesi tutanların, musibetten çıkar devşirmeye kalkışanların siyasetleri hastadır, zihniyetleri ağır hasarlıdır. Özellikle Türkiye'nin Kovid-19 salgınını başarıyla yönettiğini ifade etmek vicdan sahibi herkesin görevi olmalıdır. Hakkı haklısına teslim adalettir. Adaleti dilinden düşürmeyen CHP ve yandaşlarının nasıl bir adaletsizliğin, nasıl bir ahlaki zafiyetin içine yuvarlandığı bize göre bariz şekilde ortadadır. Hakikatleri gizleme telaşının sonu karanlık bir uçurumdur. CHP bu uçurumun dibindedir."

Bahçeli, salgın nedeniyle mağdur olanların sesini duymanın esas olması gerektiğini ifade ederek, Türkiye'yi yöneten iradenin, devletin bütün imkanlarını seferber ederek esnafın, dar ve sabit gelirlilerin, yoksul ve muhtaçların, emekli, dul ve yetimlerin, toprağına ümitlerini eken çiftçilerin taleplerini peyderpey karşıladığını belirtti.