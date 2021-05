Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Türkiye normalleştikçe zilletin anormalleşeceğini ve kaybedeceğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Eninde sonunda Kovid-19 kuşatmasından Allah'ın izniyle kurtulacağız. Bu musibeti her cephede yeneceğiz. Sağlık Bakanımıza ve bakanlık personeline güveniyoruz. Kahramanca çalışan doktorlarımıza inanıyoruz. Hemşirelerimizin, hasta bakıcılarımızın emeklerinden dolayı müteşekkiriz. Tedbirleri gevşetmeden, rehavete kapılmadan, birbirimize destek verip tutunarak aklın, tıbbın ve duanın ikramıyla Kovid-19'u inşallah hayatımızdan çıkaracağız. Bu irade bizde vardır. Bu cesaret bizde vardır. Sabır ve metanet milli yüreklerin kale burcudur. CHP'nin aciz ve acınası siyaseti, aşıyla ilgili kirlenmiş söylemleri millet nezdinde değersizdir, defolu siyasetlerinin yeni bir örneğidir.

Bilinsin ki CHP'nin başını çektiği fitne katarı eninde sonunda devrilecektir.

MHP olarak devletin ve hükümetin alacağı her kararı, uygulayacağı her tedbiri destekliyoruz. Kovid-19'dan dolayı hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, şu anda hastane köşelerinde tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Rabbim'den dileğim, milletimizi ve tüm insanlığı savaştığımız illetten bir an önce kurtarmasıdır."