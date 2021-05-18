Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin HDP'ye 'bakanlık' sözüne tepki gösteren Bahçeli, "Malumun ilanıdır" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Bahçeli, "HDP ile yatmış PKK ile uyanmıştır" şeklinde konuştu. İsrail'e de tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Gerekirse devreye girelim" ifadeleriye flaş bir çıkış yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
MUHALEFETE KOVİD-19 TEPKİSİ
Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 17 gün boyunca devam eden tam kapanma tedbirlerinin dün sona ermesiyle kontrollü normalleşme safhasına geçildiğini, bu kapsamda Meclisin çalışmalarına tekraren başladığını söyledi.
Kovid-19 salgınının, bütün ezberleri bozmakla kalmadığını, henüz tam kavranamayan hatta kavramsal çatısı kurulamayan yeni bir dünyanın kapılarını da araladığını dile getiren Bahçeli, "Medeniyetler ve milletler mücadelesinde muvaffak olabilmek, milli varlığımızı risk ve tehditlere karşı muhafaza edebilmek, önemle altını çiziyorum ki birlik ve dayanışma hasletlerimizin yanı sıra fazilet ve fedakarlık kültürümüzün gücüyle orantılıdır." diye konuştu.
İslamiyet'te karamsarlığın yasaklı alan olduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti:
"Peşin hükümlerle, önyargıların hakimiyetiyle, siyasi hesap hatalarıyla devamlı surette felaket tellallığı yapmak, 'öldük, bittik, mahvolduk' yaygarası koparmak ne insan sevgisiyle ne de sorumluluk hissiyatıyla bağdaşacaktır. Türkiye salgının ateşini söndürmek maksadıyla muazzam bir direnç gösterirken arkadan dolaşıp yapılan onca muhterem hizmeti karalamaya, insanüstü çalışmaları kötülemeye niyetlenmek namuslu siyaset hali, utanma duygusu olan siyasetçi vasfı olamayacaktır. Maalesef CHP'nin, İP'in ve diğerlerinin sakat, şaibeli ve sarsak muhalefet argümanları arasında Kovid-19 da yerini almıştır.
Zillet ittifakı, yeni ortak gördüğü bulaşıcı hastalıktan nemalanma sırasına girecek kadar basiretini kaybetmiştir. İnsan ve toplum sağlığını vahim derecede tehlikeye atan Kovid-19'dan medet umanların, rant çetelesi tutanların, musibetten çıkar devşirmeye kalkışanların siyasetleri hastadır, zihniyetleri ağır hasarlıdır. Özellikle Türkiye'nin Kovid-19 salgınını başarıyla yönettiğini ifade etmek vicdan sahibi herkesin görevi olmalıdır. Hakkı haklısına teslim adalettir. Adaleti dilinden düşürmeyen CHP ve yandaşlarının nasıl bir adaletsizliğin, nasıl bir ahlaki zafiyetin içine yuvarlandığı bize göre bariz şekilde ortadadır. Hakikatleri gizleme telaşının sonu karanlık bir uçurumdur. CHP bu uçurumun dibindedir."
Bahçeli, salgın nedeniyle mağdur olanların sesini duymanın esas olması gerektiğini ifade ederek, Türkiye'yi yöneten iradenin, devletin bütün imkanlarını seferber ederek esnafın, dar ve sabit gelirlilerin, yoksul ve muhtaçların, emekli, dul ve yetimlerin, toprağına ümitlerini eken çiftçilerin taleplerini peyderpey karşıladığını belirtti.
SAĞLIK BAKANI VE PERSONELE GÜVEN MESAJI
"Sırtında yumurta küfesi olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tüm iddialarının boş ve dayanıksız" olduğunu söyleyen Bahçeli, "Nasıl olsa boşa sallayıp dolu tutmanın peşine düşmek kolaydır." dedi.
Kovid-19'un, herkesin ana meselesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bu yükün kaldırılması için samimi ve sağduyulu duruş sergilemek varken; yapıcı, olumlu ve olgun muhalefet etmek duruyorken yalanı siyaset rotası haline getirmek su katılmamış bozgunculuktur. Nitekim CHP yönetimi bozguncudur, milletimiz 2023 Haziran ayında bozguncuları sandıkta bozuk para gibi harcayacaktır." ifadelerini kullandı.
Türkiye normalleştikçe zilletin anormalleşeceğini ve kaybedeceğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Eninde sonunda Kovid-19 kuşatmasından Allah'ın izniyle kurtulacağız. Bu musibeti her cephede yeneceğiz. Sağlık Bakanımıza ve bakanlık personeline güveniyoruz. Kahramanca çalışan doktorlarımıza inanıyoruz. Hemşirelerimizin, hasta bakıcılarımızın emeklerinden dolayı müteşekkiriz. Tedbirleri gevşetmeden, rehavete kapılmadan, birbirimize destek verip tutunarak aklın, tıbbın ve duanın ikramıyla Kovid-19'u inşallah hayatımızdan çıkaracağız. Bu irade bizde vardır. Bu cesaret bizde vardır. Sabır ve metanet milli yüreklerin kale burcudur. CHP'nin aciz ve acınası siyaseti, aşıyla ilgili kirlenmiş söylemleri millet nezdinde değersizdir, defolu siyasetlerinin yeni bir örneğidir.
Bilinsin ki CHP'nin başını çektiği fitne katarı eninde sonunda devrilecektir.
MHP olarak devletin ve hükümetin alacağı her kararı, uygulayacağı her tedbiri destekliyoruz. Kovid-19'dan dolayı hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, şu anda hastane köşelerinde tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Rabbim'den dileğim, milletimizi ve tüm insanlığı savaştığımız illetten bir an önce kurtarmasıdır."
19 MAYIS MESAJI
Tarihte her şey ilk adımla başlamıştır. Adımlar birleşip yürüyüş olmuştur. Türk milleti Samsun'dan İdlib'e kadar inançla yürümüştür. Varlığımıza ömür biçen emperyalist güce karşı duruş Samsun'da başlamıştır. 102 yıl önce Türk milleti zafere doğru harekete geçmiştir. İlk adım bölünmemizi tarihte silinip gitmemizi isteyenlere karşı Türk milletinin cevabıdır.
Bu şahalanışa hayranlık duyuyoruz. Leke sürdürmemek için yerli ve yabancı çıkar gruplarına cephe açıyoruz. Önümüze kefen koydular, Türk düşmanları kazan kaldırmış karşımıza geçmişti. İhanete ortak olanlar saf saf karşımızda toplanmıştı kısaca dünya alem üzerimize gelmişti fakat Türk milleti bugün olduğu gibi geri çekilmedi pes etmedi. Bu azim ve dirayet bize bağımsızlık hediye etti. Türkiye'yi tarihin gerisine düşürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Gerekirse 102 yıl önceki adımı yeniden atar Kocatepe'ye karargah kurarız. Gerekirse önümüze kattığımızı denize dökeriz.
CHP-HDP GÜNDEMİ
HDP ile takviye edilmiş zillet ittifakının amacı üniter devlet yapısının bozulmasıdır. Türkiye'nin toprak bütünlüğü her türlü tartışmanın üzerindedir. Başka kimlik arayışlarının artış göstermesi Türkiye'nin yıkımına açık çektir. Taviz ve çözülmede çare arayışı, Türk milleti için hiçbir zeminde kabul edilmeyecektir.
Detaylar gelecek...
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