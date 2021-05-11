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THODEX'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'i bulana para ödülü!

Son dakika haberine göre; şirketi üzerinden çok sayıda kişiyi milyon dolarlarca dolandırıp 'a kaçan 'in yakalanması için çalışma ve girişimler sürüyor. Dijital tosuncuk Özer'in yakalanma sürecinde sivil destek de alınması için kaçtığı ülkede bulanlara para ödülü verileceği açıklandı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 11.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
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THODEX'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'i bulana para ödülü!

şirketi üzerinden çok sayıda kişiyi milyon dolarlarca dolandırıp 'a kaçan 'in yakalanması çalışmaları sürüyor. Arnavutluk emniyetinin Thodex para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer'i ihbar edene veya kayda değer bir bilgi verene 50 bin Euro para ödülü vereceği öğrenildi.

FARUK FATİH ÖZER'İ BULANA ÖDÜL

Firari Thodex para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer'in arama çalışmaları yeni bir boyut kazandı. Arnavutluk'ta merkezli yürütülen operasyonlarda Arnavutluk Emniyetinin bütün ihbarları değerlendirdiği, kriptocu Faruk'un yakalanması yönünde önemli bir bilgi verene 50 bin Euro para ödülü vereceği öğrenildi.

'in bağlantısına ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıktı. Özer'i ülkenin iş dünyasında gıda ürünleri tedarikçisi bir firma sahibi ailenin himayesinde korunduğu o yrtaya çıktı.

Turizm ve Gıda ürünleri tedarikçisi bir firma sahibinin oğluyla birlikte hareket ettiği belirtildi. Thodex vurgununda Özer'i kaçış sürecinde otele yerleştiren ve otelden alan kişilerin kimlikleri ortaya çıktı.

Son yapılan operasyonda Özer'i otele yerleştiren kişinin adında bir Arnavutluk vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Bu şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde Faruk Özer'in büyük bir dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra arkadaşı ile görüştüğünü daha sonra ise korkup saklandığını söyledi.

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