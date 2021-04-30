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Son dakika: Thodex vurgununda flaş gelişme! Milyonların havada uçuştuğu ortaya çıktı

Son dakika gelen habere göre  kripto para borsası dolandırıcılığıyla ilgili gözaltına alınan 70 şüpheli arasında olan 61 şüphelinin ardından adliyeye getirilen 16 şüpheliden 3’ü savcılık tarafından serbest bırakılırken geri kalan 13 şüpheden 9’u tutuklanma, 4’ü adli kontrolle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Anadolu ’ndeki sorgularının ardından 13 şüpheliden 6’sı tutuklanırken 7’si adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında olan abi ve kız kardeş ’in ise milyonluk paralarla yaptıkları para transferleri dudak uçuklattı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Son dakika: Thodex vurgununda flaş gelişme! Milyonların havada uçuştuğu ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde adliyeye getirilen 61 şüphelinin 33'ünün savcılıktan 28'inin ise 'nden adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından emniyette bulunan 16 şüpheli de bugün 'ne getirilmişti.

Aralarında 'in abisi ve kız kardeşinin de bulunduğu 16 şüpheliden 3'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 9'u tutuklanma talebiyle 4'ü ise adli kontrol talebiyle 'ne sevk edilmişti.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgularının ardından tutuklamaya sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklanırken geri kalan 7 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan 6 şüphelinin arasında Faruk Fatih Özer'in abisi ve kız kardeşi de yer aldı.

MİLYONLAR HAVADA UÇUŞMUŞ
Çalışanların ifadelerinde, abi Güven Özer'in şirketle resmi bir bağı olmamasına rağmen aktif rol aldığını söylemeleri, şüphelinin şirketin gizli yöneticisi olduğu yönünde beyanlar olması dikkat çekti. Şüphelinin '' isimli kripto para borsasındaki hesabına 14 milyon 350 bin lira para giriş işlemlerinin tespit edildiği, 'Btcktürk' isimli kripto para borsası hesabına 8 milyon 553 bin lira para girişinin tespit edildiği ortaya çıktı.

Diğer bir şüpheli olan 'dan elde edilen flash bellek incelendiğinde şirketinden Güven Özer'in hesabına 6 milyon 717 bin lira transfer edildiğinin anlaşılması ve her ne kadar şüpheli Güven Özer, kendi hesaplarını Faruk Fatih Özer'in kullandığını söylese de bu nedenlerden dolayı tutuklanmasına karar verdi.

KIZ KARDEŞTEN 125 MİLYONLUK PARA GİRİŞİ
Mahkeme kız kardeş Serap Özer'in de şirket çalışanlarının ifadelerinde şüphelinin söz konusu şirketin finans ve muhasebe bölümlerinde aktif rol oynadığını söylemeleri dikkat çekti. Şüphelinin 'Binance' isimli kripto para borsasına 2018-2021 yılları arasında toplamda 125 milyon 560 bin lira değerinde para girişi yaptığı saptandı.

Şüpheli her ne kadar söz konusu hesabın kendisine ait olmadığını söylese de aksinin ispat edilememesi nedenlerinden kaynaklı tutuklanmasına karar verildi.

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