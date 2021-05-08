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Son dakika: Thodex vurgununda dikkat çeken İtalya detayı! Faruk Fatih Özer'e kim yardım ediyor ?

Son dakika hanerine göre Faruk Fatih Özer, kripto para şirketi THODEX’in internet sitesini kapatarak yurt dışına kaçtı. Mafya ile bağlantısı olduğu iddiaları ise gün geçtikçe yeni bir boyut kazanıyor. Özer'in ülkeden kaçma ihtimali olan sahil kentlerinde bazı bilgilere ulaşıldı. İtalya'ya kaçakçılığın yapıldığı şehirlerde bazı kişilerle görüşüldüğü öğrenildi. 'Dijital Tosuncuk' Faruk Fatih Özer'e kim yardım ediyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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Son dakika: Thodex vurgununda dikkat çeken İtalya detayı! Faruk Fatih Özer'e kim yardım ediyor ?

Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in mafya ile bağlantısı iddiaları gün geçtikçe yeni bir boyut kazanıyor.

Hakkında kırmızı bülten ile arama kararı olan şüphelinin Arnavut emniyeti tarafından yürütülen operasyonlardan rüşvet vererek kurtulabildiği belirtildi.

Özer'i Arnavutluk'ta eski yöneticiler ve mafyanın rüşvet karşılığı sakladığı ifade ediliyor.

Henüz Özer'in Arnavutluk'tan kaçtığına ilişkin herhangi bir tespit yapılmadığı bu nedenle halen ülkede gizlenmeyi sürdürdüğü ifade ediliyor.

KAÇIŞ 350 EURO
Özer'in ülkeden kaçma ihtimali olan sahil kentlerinde bazı bilgilere ulaşıldı. İtalya'ya kaçakçılığın yapıldığı şehirlerde bazı kişilerle görüşüldüğü öğrenildi.

İnsan kaçakçıları, 350 euro gibi bir fiyata sürat motoru ve teknelerle İtalya adasına götürebileceğini söyledi.

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