Japon ilaç üreticisi Shionogi'den koronavirüs aşısı müjdesi
Koronavirüs salgını dünya genelinde tehlike saçmaya devam ederken Japon ilaç üreticisi Shionogi'den heyecanlandıran bir açıklama geldi. Japon firma 2021 içerisinde koronavirüs aşısını piyasaya sürebileceklerini duyurdu.
GÜNDEM AA
Japon ilaç üreticisi Shionogi&Co. bu yıl içerisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını piyasaya sürebileceğini açıkladı.
Shionogi Başkanı Teşirogi İsao, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, şartların elvermesi halinde bu yıl Kovid-19 aşısı üretimini tamamlayarak piyasaya sürebileceklerini söyledi.
Teşirogi, "Firma güçlü yatırım yoluyla Kovid-19 salgınının bir an önce kontrol altına alınması için katkıda bulunmak istiyor." dedi.
Üretilip piyasaya sürülmesi halinde Shionogi aşısı, Japon üretimi ilk Kovid-19 aşısı olacak.
Kyodo ajansının haberinde aşının etkisi ve güvenilirliğinin saptanmasını kapsayan testlerin düzenlenmesi için Japon üreticinin, Sağlık Bakanlığı ile müzakere halinde olduğunu bildirdi.
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