İşte THODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer'in Tiran'da kaldığı otel! 'Polis' detayı dikkat çekti

THODEX vurguncusu firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk Tiran'da kaldığı otel odasının görüntüleri ortaya çıktı. 48 saat kaldığı otelde odasından çıkmayan ve temizlik kabul etmeyen Özer'i Interpol'ün arama kararı sonrası yardım eden kişilerin başka bir eve yerleştirmek üzere kaçırdığı bilgisine ulaşıldı.