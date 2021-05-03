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Haberler Galeri İşte THODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer'in Tiran'da kaldığı otel! 'Polis' detayı dikkat çekti

İşte THODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer'in Tiran'da kaldığı otel! 'Polis' detayı dikkat çekti

THODEX vurguncusu firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk Tiran'da kaldığı otel odasının görüntüleri ortaya çıktı. 48 saat kaldığı otelde odasından çıkmayan ve temizlik kabul etmeyen Özer'i Interpol'ün arama kararı sonrası yardım eden kişilerin başka bir eve yerleştirmek üzere kaçırdığı bilgisine ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 03.05.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 16:35
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İşte THODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer'in Tiran'da kaldığı otel! 'Polis' detayı dikkat çekti

THODEX vurguncusu firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk Tiran'da kaldığı otel odasının görüntüleri ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte THODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer'in Tiran'da kaldığı otel! 'Polis' detayı dikkat çekti

Faruk Fatih Özer'in kaldığı otelin hemen yanında Polis Karakolu olması dikkat çekti.

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İşte THODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer'in Tiran'da kaldığı otel! 'Polis' detayı dikkat çekti

Otel sahibi de, firari vurguncunun otelde kaldığını doğruladı.

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İşte THODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer'in Tiran'da kaldığı otel! 'Polis' detayı dikkat çekti

48 saat kalan Faruk Fatih Özer'in otelde kaldığı süreye ait güvenlik kamerası görüntülerini polise teslim ettiklerini kaydeden otel sahibi, Özer'i tanımadığını ve bildikleri sınırlı bilgiyi polisle paylaştıklarını ifade etti.

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İşte THODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer'in Tiran'da kaldığı otel! 'Polis' detayı dikkat çekti

İŞTE O GÖRÜNTÜLER: