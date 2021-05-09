Thodex vurgununda flaş gelişme! Dava kabul edildi hesaplar incelenecek!
Kripto para borsası Thodex tarafından dolandırıldığını iddia eden S.K.'nın açtığı dava hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Türkiye Bankalar Birliği'ne müzekkere yazılarak Thodex Şirketi'nin tüm hesaplarının mevduat bilgilerinin gönderilmesine karar verdi.
Kripto para borsası Thodex şirketinden kripto para satın alarak mağdur olduğunu belirten S.K. yatırdığı bedele ilişkin zararının giderilmesi için açtığı belirsiz alacak davası kabul edildi.
Mahkeme, Türkiye Bankalar Birliği'ne müzekkere yazılarak Thodex Şirketi'nin tüm hesaplarının mevduat bilgilerinin gönderilmesine karar verdi.
Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi dosya üzerinden inceleme yaptı. Mahkeme, davalı Thodex Şirketi'nin açılan bu dava dilekçesinin kendilerine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya karşı cevap dilekçesi ile ilk itirazlarını sunmaları için süre verilmesine karar verdi.
Thodex'in kullandığı bankalara müzekkere yazılmasına da karar veren mahkeme, davacı tarafın davalı Thodex hesabına yaptığı ödemelere ilişkin banka dekontlarının istenmesini kararlaştırdı.
Türkiye Bankalar Birliği'ne müzekkere yazılarak Thodex'in tüm hesaplarının mevduat bilgilerinin gönderilmesi kararda istendi. Mahkeme, davacı vekilinin, davalı şirket olan Thodex'in tespit edilecek her türlü taşınır taşınmaz mal varlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına tedbir konması talebinin ise davalı avukatın gerekli belgeleri sunduktan sonra değerlendirilmesine hükmetti.
Mahkeme, ön inceleme duruşmasının ise ileride yapılmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Thodex mağduru olduğunu belirten S.K., 160 bin lira değerinde kripto para aldıktan sonra sanal cüzdanına ulaşamadığı gerekçesiyle avukatı Sinan Keskin aracılığıyla Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne belirsiz alacak davası açmıştı.
Dilekçede davalı Thodex'in hizmet sözleşmesine uymadığı belirtilerek, ivedilikle Thodex'in tespit edilecek her türlü taşınır ve taşınmaz malvarlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına ihtiyarı tedbir konularak üçüncü kişilere devrinin önlenmesi talep edilmişti.
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