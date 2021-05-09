Thodex vurgununda flaş gelişme! Dava kabul edildi hesaplar incelenecek!

Türkiye Bankalar Birliği'ne müzekkere yazılarak Thodex'in tüm hesaplarının mevduat bilgilerinin gönderilmesi kararda istendi. Mahkeme, davacı vekilinin, davalı şirket olan Thodex'in tespit edilecek her türlü taşınır taşınmaz mal varlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına tedbir konması talebinin ise davalı avukatın gerekli belgeleri sunduktan sonra değerlendirilmesine hükmetti.