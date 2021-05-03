Türkiye'de ilk kez A Haber'de görüntülendi! İşte Thodex dolandırıcısı Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta kaldığı o otel!

TUTUKLAMA KARARINDA 6 ŞÜPHELİNİN ŞİRKETLE OLAN İLİŞKİLERİNE YER VERİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheliden 6'sı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka ve veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Hakimliğin kararında bazı şüphelilerin, firari Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer'in, Thodex firmasıyla bir bağı olmamasına rağmen işleyişinde aktif rol aldığı, şirketin gizli yöneticisi olduğu yönünde beyanlarda bulunduğu kaydedildi.

Şüpheli Güven Özer'in, Paribu isimli yurt içi kripto borsa hesabında yaklaşık 14 milyon 350 bin lira, BtcTürk isimli kripto para borsasındaki hesabında ise yaklaşık 8 milyon 552 bin 950 lira para giriş işlemlerinin tespit edildiği belirtilen kararda, şüphelilerden Y.E.Ü'den elde edilen flaş belleğin incelemesinde ise Güven Özer'in bankalar nezdinde bulunan hesaplarına Thodex şirketinin hesaplarından 6 milyon 717 bin 105 lira para transfer işlemi yapıldığının anlaşıldığı vurgulandı.

Kararda, Güven Özer'in yurt içinde bulunan kripto para borsalarındaki hesaplarından, bankalardaki hesaplarına da 10 milyon 735 bin 506 lira para transferi yapıldığının tespit edildiği anlatılarak, şu bilgilere yer verildi:

"Şüpheli her ne kadar söz konusu hesapları kardeşi Faruk Fatih Özer'in kullandığını beyan etmiş ise de bu durumun hayatın olağan akışına uygun olmadığı, zira bir kimsenin bu kadar yüklü meblağlarda işlem yapılan hesaplardan haberdar olmamasının mümkün olamayacağı anlaşılmıştır. Bilgi sahibi sıfatıyla beyanı alınan U.A. isimli şahıs, şüpheli Güven Özer'in şirkette aktif bir rolünün olduğunu, şirketle ilgili bir karar alınması durumunda Özer'e danışıldığını söylemiştir. Söz konusu tanığın öncesinde Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) adlı şirkette çalıştığı, şüpheliyle aralarında husumet olduğuna dair dosya kapsamında somut delil bulunmadığı anlaşılmıştır."