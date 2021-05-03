Türkiye'de ilk kez A Haber'de görüntülendi! İşte Thodex dolandırıcısı Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta kaldığı o otel!
Thodex adlı kripto para borsasındaki milyonlarca dolar Arnavutluk'a kaçan şirket sahibi Faruk Fatih Özer kaldığı otel Türkiye'de ilk kez A Haber ekranlarında görüntülendi. Özer'in kaldığı odadaki lüks eşyalar dikkat çekti. 48 saat kaldığı otelde odasından çıkmayan ve temizlik kabul etmeyen Özer'i Interpol'ün arama kararı sonrası yardım eden kişilerin başka bir eve yerleştirmek üzere kaçırdığı bilgisine ulaşıldı.
Thodex şirketinin sahibi Faruk Fatih Özer'in milyon dolarlık dolandırıcılık yapmasının ardından Arnavutluk'a kaçtı. Özer'in kaldığı otel Türkiye'de ilk kez A Haber ekranlarında görüntülendi.
NE OLMUŞTU?
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.
Şüpheli Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı.
Şüphelilerden 62'si emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti. Nöbetçi hakimlik, 28'i adli kontrol şartıyla olmak üzere şüphelilerin tümünü serbest bırakmıştı.
TUTUKLAMA KARARINDA 6 ŞÜPHELİNİN ŞİRKETLE OLAN İLİŞKİLERİNE YER VERİLDİ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheliden 6'sı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka ve veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.
Hakimliğin kararında bazı şüphelilerin, firari Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer'in, Thodex firmasıyla bir bağı olmamasına rağmen işleyişinde aktif rol aldığı, şirketin gizli yöneticisi olduğu yönünde beyanlarda bulunduğu kaydedildi.
Şüpheli Güven Özer'in, Paribu isimli yurt içi kripto borsa hesabında yaklaşık 14 milyon 350 bin lira, BtcTürk isimli kripto para borsasındaki hesabında ise yaklaşık 8 milyon 552 bin 950 lira para giriş işlemlerinin tespit edildiği belirtilen kararda, şüphelilerden Y.E.Ü'den elde edilen flaş belleğin incelemesinde ise Güven Özer'in bankalar nezdinde bulunan hesaplarına Thodex şirketinin hesaplarından 6 milyon 717 bin 105 lira para transfer işlemi yapıldığının anlaşıldığı vurgulandı.
Kararda, Güven Özer'in yurt içinde bulunan kripto para borsalarındaki hesaplarından, bankalardaki hesaplarına da 10 milyon 735 bin 506 lira para transferi yapıldığının tespit edildiği anlatılarak, şu bilgilere yer verildi:
"Şüpheli her ne kadar söz konusu hesapları kardeşi Faruk Fatih Özer'in kullandığını beyan etmiş ise de bu durumun hayatın olağan akışına uygun olmadığı, zira bir kimsenin bu kadar yüklü meblağlarda işlem yapılan hesaplardan haberdar olmamasının mümkün olamayacağı anlaşılmıştır. Bilgi sahibi sıfatıyla beyanı alınan U.A. isimli şahıs, şüpheli Güven Özer'in şirkette aktif bir rolünün olduğunu, şirketle ilgili bir karar alınması durumunda Özer'e danışıldığını söylemiştir. Söz konusu tanığın öncesinde Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) adlı şirkette çalıştığı, şüpheliyle aralarında husumet olduğuna dair dosya kapsamında somut delil bulunmadığı anlaşılmıştır."
125 MİLYON LİRALIK KRİPTO PARA GİRİŞİ
Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, Thodex'te çalışan diğer şüphelilerin, Serap Özer'in de özellikle şirketin finans ve muhasebe işlerinde aktif rol aldığı yönünde beyanlarda bulunduğu kaydedildi.
Serap Özer'in Binance isimli yurt dışı kripto para borsasındaki hesabına 2018-2021'de güncel kurdan yaklaşık 125 milyon 560 bin lira değerinde kripto para giriş işlemlerinin tespit edildiği vurgulanan kararda, şüpheli Serap Özer her ne kadar hesabın kendisine ait olmadığını söylese de aksini gösterir bir delilin bulunmadığı, şirketle hiçbir bağının olmadığını beyan eden bir kişinin hesabında bu denli yüksek miktarda işlem yapılmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı anlatıldı.
Kararda, yine bilgi sahibi sıfatıyla beyanı alınan U.A'nın, şüpheli Serap Özer'in şirkette aktif bir rolünün bulunduğunu, şirketin tüm mali işlemlerinden sorumlu müdürü olduğunu söylediği, tanığın şüpheliye iftira atmasını gerektirecek bir husumetinin olduğuna dair bir delilin bulunmadığı vurgulandı.
Tanık, şüphelilerden 2'sinin şirketin hissedarı daha olduğunu anlattı
Şüphelilerden E.A'nın, diğer şüphelilerin ifadelerine göre şirketin tüm yazılım ve donanımını yönettiği aktarılan kararda, şüpheli E.A'nın da Paribu isimli kripto para borsasında 900 bin liralık para giriş işlemlerinin olduğu, BtcTürk kripto para borsasında 1 milyon 458 bin 504 lira, Binance isimli yurt dışı kripto para borsasındaki hesabında ise 2018 ile 2021 yılları arasında güncel kurdan yaklaşık 2 milyon 378 bin lira değerinde kripto para işlemlerinin tespit edildiği ifade edildi.
Kararda, dosya kapsamında beyanı alınan tanık U.A'nın, şirket yetkilisi Faruk Fatih Özer olarak gözükse de şüpheliler E.A. ile M.C.A'yı şirketin hissedarları olarak bildiğini anlattığı vurgulandı.
Tanık ifadesine göre, şüphelilerden O.C.G'nin de sistemdeki para akışını yöneten kişi olduğu kaydedilen kararda, birçok bankada bulunan hesaplarına, Thodex şirketinin hesaplarından yüklü miktarda para transferlerinin yapıldığı aktarıldı.
Kararda, şüpheli O.C.G'nin yurt içinde bulunan kripto para borsalarındaki hesaplarından, şüpheliler Faruk Fatih Özer ile M.Ç'nin kripto para borsalarında bulunan hesaplarına 75 milyon 816 bin 668 lira para transfer işleminin yapıldığı belirtildi.
SERAP VE GÜVEN ÖZER KARDEŞLERİN İFADELERİNE ULAŞILDI
Şüphelilerden Serap Özer, Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde, suçlamaları kabul etmedi. Özer, söz konusu şirketin işleyişiyle hiçbir alakası olmadığını savunarak, "Misafirler geldiği zaman onlarla ilgileniyordum. Çalışanların eksikleriyle ilgileniyordum. Yeri geliyor çay ikram ediyordum." dedi.
Kendisi hakkında beyanda bulunan U.A. isimli şahsı, aynı şirkette yaklaşık 6 ay çalışması nedeniyle tanıdığını anlatan Serap Özer, "Kendisinin psikolojik sıkıntıları vardı. En sonunda ağabeyimden para çaldığı için şirketten kovulmuştur. Hakkımdaki beyanları tamamen asılsızdır. Kabul etmiyorum. Benim yönetimle bir alakam yoktur. Sormuş olduğunuz Binance isimli yurt dışı kripto para hesabı bana ait değildir. Yine yapıldığı söylenen 125 milyon değerindeki kripto para giriş çıkışından haberim yoktur. Ben herhangi bir işlem yapmadım. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
"MİKTAR GÜNCEL KUR ÜZERİNDEN HESAPLANDIĞI İÇİN BU KADAR YÜKSEKTİR"
Şüpheli Güven Özer de ifadesinde, tanık olarak beyanı alınan U.A'yı tanıdığını belirterek, şunları öne sürdü:
"Kendisiyle bir husumetim yoktur. Şizofren bir arkadaşımızdır. Kendisini işten çıkarmıştık. Benim bu şirkette aktif bir görevim yoktur. Ben bu şirketin alt kiracısıyım. Bu şirkette resmi olarak hiçbir bağlantım yoktur. Bu yöndeki iddiaları kabul etmiyorum. Benim banka hesabım vardı. Ancak bu hesapları ben değil kardeşim kullanıyordu. Belirtilen miktar güncel kur üzerinden hesaplandığı için bu kadar yüksektir. Normalde bu kadar bir miktar yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum."
"SOĞUK CÜZDAN, FARUK FATİH ÖZER'İN ELİNDE BULUNURDU"
Şüpheli E.A'da, tanık U.A'yı tanıdığını dile getirerek, "Kendisi şirkette çalışmıştır. Aramızda herhangi bir husumet yoktu. Soğuk cüzdan Faruk Fatih Özer'in elindeydi. Bizim yetkimiz yoktu. Sıcak cüzdan zaten otomatik olarak çalışıyordu. Bu şahsın üzerime iftira attığını düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben hesap hareketlerimle ilgili daha öncesinde de beyanda bulunmuştum. Hesaplar güncel kurdan hesaplanmıştır. Eksi kurdan ve geçmişe dönük bakıldığında normalde yüklü miktar değildir. Ben bu kripto paraları kendi hesabımdan alıp satıyordum." ifadelerini kullandı.
Şüpheli O.C.G. de, sistemle ilgili para akışını kendisinin yönetmediğini savunarak, "Söz konusu şirkette benim şahsi hesabım vardı. Bu hesabımı ben kullanmıyordum. Şirketin sahibi Faruk Fatih Özer kullanıyordu. Yine 75 milyon lira olarak belirtilen hesap hareketleri de bana ait değil. Şirkette yapılan arbitraj işlemlerine aittir. Ben kimseyi dolandırmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." şeklinde ifade verdi.
Şüpheli M.C.A. ise şirketin yazılım ve teknik işlerinde aktif rol aldığını belirterek, "Sistemde dönen küçük meblağlar hariç, diğer miktarlar 'soğuk cüzdan' diye tabir edilen hesapta tutulurdu. Bu hesap sadece şirketin sahibi olan Faruk Fatih Özer'in elinde bulunurdu. Bizim bu hesaba erişim yetkimiz yoktu zaten. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.
Şüpheli C.U. da ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
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