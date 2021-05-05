Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer rehine mi firari mi?

İddiaya göre; mart ayından itibaren kaçış planını yapmasında etkili olan bir mafya bağlantısı, Özer'i kandırarak Arnavut mafyasının ağına çekmiş olabilir. Tiran Havalimanı'na geldikten sonra kendisini karşılayan şüpheliler, Özer'i ilk önce otele daha sonra da bir eve yerleştirmişti. Polis, yoğun bir biçimde Özer'in izini sürüyor. Dosyayla ilgili gizlilik kararı alındı.