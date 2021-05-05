Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer rehine mi firari mi?
Son dakika haberine göre; Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in bitcoin ve diğer kripto paralar üzerinden gerçekleştirdiği vurgun ve kaçışın ardındaki sır perdesi aralanıyor. Kaçışın üzerindeki sis perdesi Özer'in yaptığı "Facetime" görüşmesi üzerinden aralanacak.
Türkiye'den 108 milyon dolarlık kripto varlıkla Arnavutluk'a kaçan ve bu ülkede yoğun biçimde aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için mafya bağlantısı ihtimali güçleniyor.
İddiaya göre; mart ayından itibaren kaçış planını yapmasında etkili olan bir mafya bağlantısı, Özer'i kandırarak Arnavut mafyasının ağına çekmiş olabilir. Tiran Havalimanı'na geldikten sonra kendisini karşılayan şüpheliler, Özer'i ilk önce otele daha sonra da bir eve yerleştirmişti. Polis, yoğun bir biçimde Özer'in izini sürüyor. Dosyayla ilgili gizlilik kararı alındı.
ŞÜPHELİ SORGU
Tiran'da bulunan TRT HABER ekibi ise önceki gün sivil kıyafetli 2 motosikletli tarafından sorguya çekilmek istendi. Muhabir Ceyda Muslu'dan Özer'in nerede olduğunu söylemesi istendi. Muslu "Siz kimsiniz?" diye sorunca, motosikletliler "Polisiz" dedi. O sırada bölgeye kim olduğu bilinmeyen başka biri geldi.
Gelen kişi 06 AGA ... Türkiye plakalı bir araçtan indi ve bunu gören motosikletliler olay yerinden uzaklaştı. Diğer kişinin kimliği de henüz bilinmiyor.
YAKALANMAK MI İSTİYOR?
Özer, Tiran'da kaldığı otelden konaklamanın ikinci günü kaçmış, Tiran merkezde başka bir eve götürülmüştü. Ardından ikinci adrese baskın yapılmadan önce adresten ayrılmıştı. O evde Facetime görüşmesi yapmış ve bu görüşme sayesinde adres tespit edilmişti.
Özer'in bu görüşmesi, "Mafya ağının içerisine düştüğünü anladıktan sonra kendisini yakalatmak istiyor olabilir" şeklinde yorumlandı. Arnavutluk'ta, MOBESE kameralarının yok denecek kadar az olması, benzer olaylarda failin bulunmasını zorlaştırıyor.
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