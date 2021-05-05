05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Mehmetçik girilemez denilen Zendure Tepesi'ne indirme yaptı

Son dakika haberine göre; Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek operasyonlarından yeni haberler gelmeye devam ediyor. Mehmetçik, Kandil'in ve destekçilerinin 'girilemez' dediği ve bölgede stratejik öneme sahip 'ne indirme yaptı. Teröristlerin üs alanları kontrol altına alındı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 05.05.2021
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Mehmetçik girilemez denilen Zendure Tepesi'ne indirme yaptı

(TSK) tarafından 'taki Vadisi'ne yönelik başlatılan 'Pençe Şimşek' ve 'Pençe Yıldırım' operasyonu devam ediyor. Aralarında sözde bölge sorumlusunun da bulunduğu şu ana kadar 53 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hava-kara operasyonunda, özel eğitimli komandolar, Metina bölgesinde stratejik öneme sahip, teröristlerin 'girilemez' dediği 2 bin metre rakımlı 'ne havadan indirme yaptı.

TERÖRİSTLERİN GİRİLEMEZ DEDİĞİ YERDEYİZ: F-16 VE SİHA'LAR VURDU

bölgesinde 'ni de görmesi nedeniyle büyük bir alana hâkim olmasından dolayı kritik öneme sahip Zendure Tepesi'nde daha önceden 'nın belirlediği hedefler vuruldu. F-16 savaş uçakları ve (Silahlı İnsansız Hava Aracı) tarafından hedefler imha edildikten sonra bölgeye havadan indirme yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birliklerinden oluşan 'na askerler ile komandolar helikopterlerle Zendure Tepesi'ne indirildi. Tepede yer alan patlayıcılar imha edildi.

Teröristler zaman zaman bu bölgeden sınırında yer alan askeri üs bölgelerine sızma girişiminde de bulunuyordu.

Teröristlerin büyük oranda temizlendiği Zendure Tepesi ve çevresine konumlanan Mehmetçik, yeni üs bölgeleri oluşturarak bölgeyi kontrol altına aldı.

SURİYE'DE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

, bölgesinde Mehmetçiğe makineli tüfekle ateş açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

115 HAİN ETKİSİZ

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü ise nisan ayında 115 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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