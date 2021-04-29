Son dakika | THODEX vurgununda flaş gelişme! 16 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi... THODEX Kripto Para Borsası operasyonuyla ilgili gözaltına alınan 70 şüpheliden 61’i adliyeye getirilmişti. Şüphelilerden 33’ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken 22’si adli kontrolle 6’sı ise tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmişti. Konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Emniyetteki işlemleri süren 16 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.
Geçtiğimiz günlerde adliyeye getirilen 61 şüpheliden 33'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken 22'si adli kontrolle, 6'sı ise tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmişti. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'nde sorgusu tamamlanan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 şüpheli de Kovid testi pozitif olduğundan dolayı emniyetten serbest bırakılmıştı.
16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyette işlemleri devam eden ve aralarından Faruk Fatih Özer'in abisi ve kız kardeşinin de bulunduğu 16 şüpheli İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
8 ŞÜPHELİYE EK GÖZALTI VERİLMİŞTİ
Emniyetten çıkarılarak sağlık kontrolü için hastaneye götürülecek olan 16 şüpheli, hastane kontrollerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilecek. Faruk Fatih Özer'in abisi ve kız kardeşinin de içinde bulunduğu 8 şüpheli hakkında ek gözaltı kararı verilmişti.