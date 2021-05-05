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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında

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Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında

, bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantıda, mutasyon ve aşı tedariki konularının gündeme gelmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı , toplantının ardından saat 18.00'de açıklama yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs (coronavirüsü) vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek." dedi.

VAKA SAYISI EN ÇOK OLAN İLLER
İstanbul: 532.02
Kırklareli: 498.70
Tekirdağ: 489.89
Çanakkale, 439,11
Kocaeli: 437.65
Erzincan: 428.70

VAKA SAYISI EN DÜŞÜK OLAN İLLER

Şırnak: 46.12
Şanlıurfa: 70.25
Mardin: 76.40
Siirt: 79.14
Van: 90.75

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİR VAKA SAYILARI

İstanbul: 532.02
Ankara: 361.52
İzmir: 223.34

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