Son dakika: 978 at kayıptı! İBB’den kalpleri acıtan ilk itiraf geldi: 224'ü bakımsızlıktan öldü

Adalar'da fayton hizmetinde kullanılan atlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar ile satın alınmıştı. Söz konusu atların kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikler başta olmak üzere uygun yerlere sahiplendirilmesi için İBB yönetimine yetki verilmişti.





İBB: 224 AT ÖLMÜŞTÜR

AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp" ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kayıp atlara ilişkin açıklamada bulundu. İBB açıklamasında; "Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür" denildi.









KELEŞ: PEKİ YA DİĞERLERİ?

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin Keleş; "İBB'den kalpleri acıtan ilk itiraf geldi: "Atların 224 tanesi bakımsızlıktan öldü" Peki ya diğerleri?" ifadelerini kullandı.