Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin 128 milyar dolar yalanına belgelerle cevap verecek!
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına CHP’nin yürüttüğü kara propagandalara karşı talimat verdi. Başkan Erdoğan'ın TBMM Grup toplantısında CHP'nin 128 milyar dolar yalanına belgelerle cevap vereceği öğrenildi.
CHP'nin yalan siyaset yaptığını vurgulayan Erdoğan'ın, "İcraatlarımızı anlatmaya devam edelim. 1.5 milyon üyesi bile olmayan CHP yalan siyaseti ile algı oluşturmaya çalışıyor" dediği kaydedildi.
Başkan Erdoğan, ayrıca AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında ulaşımdan enerjiye, sağlıktan eğitime pek çok alanda yapılan hizmetlerin tek tek anlatılmasını istedi. Başkan Erdoğan'ın bugün yapılacak TBMM Grup toplantısında CHP'nin 128 milyar dolar yalanına belgelerle cevap vereceği öğrenildi.
'GRİ PASAPORT' TALİMATI
MYK toplantısında, bazı belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan vatandaşlara gri pasaport sağlanarak yurt dışına çıkarılması ve konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma da gündeme geldi. Başkan Erdoğan kurmaylarına konunun takipçisi olmaları yönünde talimat verirken, gri pasaportla ilgili yönetmelikte bazı değişiklikler yapılarak kısıtlamaya gidileceği, gerekirse yasa ile ilgili düzenleme yapılabileceği belirtildi. Toplantıda yerel yönetimlerde köklü değişiklikler içeren reform paketi ele alındı.
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kurul'a bir sunum yaptı. Toplantıda 30 büyükşehir dışında kalan 51 ilin bütünşehir olması için çalışma yapılması kararlaştırıldı. Taslakta imar ve planlama, belediyeler arası görev ve yetki devrinin yeniden düzenlenmesi, belediyelerin mali yapısı ve finansman, belediyelerin teşkilat ve personel yapısı, denetim ve şeffaflık, mali ve sosyal hakların yeniden düzenlenmesi başlıkları yer alıyor.
Taslakta yer alan en önemli düzenlemelerden biri imar değişiklikleriyle ilgili. İmar değişikliklerinin, değişiklik yapıldığı bölgede ilan edilmesi zorunluluğu getirilmesi düşünülüyor. Yine belediyelerin personel yapısına ilişkin bölümde yapılacak düzenlemeyle belediye başkanlarının, yakınlarını işe almalarının önüne geçilecek. İlçe belediyeleri ile il belediyeleri arasında sorun olan, ilaçlama, mezarlık hizmetleri, çöp toplama hizmetleri gibi hizmetlerle ilgili yetki kargaşasına son verilecek. Belediyelerin yetkileri kesin bir şekilde ayrılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeni kabine değişikliği 2021: Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Hangi bakanlarda değişiklik oldu? İşte yeni kabine listesi...
- Yeni Ticaret Bakanı bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Milli Eğitim Bakanı Mehmet Muş nereli? İşte hayatı
- Yeni kabine değişikliği 2021: Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı detayı...
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı?
- Survivor ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması: Survivor 2021 SMS Exxen belli oldu mu? İşte 15. hafta detayları...
- Survivor kim elendi? 20 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- Acun Ilıcalı son kararını verdi üstü çizildi! Artık yayınlanmayacak! Sonunda resmen belli oldu...
- Ve sonunda belli oldu! Satan pişman! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Beklenti...
- Ev hanımı, işsiz, emekli, çalışmayan herkese ek gelir müjdesi! 3000-4000 TL'ye kadar kazanç! Oturduğunuz yerden...
- Emeklinin yüzü gülecek! Beklenen zam geldi! Emekliye 1.750 TL'ye kadar ödeme fırsatı...
- Kredi çekenlere müjde! O paralar iade ediliyor! 100 bin liralık kredi...
- Emekliler için bomba haber! Ek ödeme müjdesi geldi! SSK, Bağkur emeklisi ne kadar ek ödeme alacak?