Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC’de...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde 27-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 5+1 gayri resmi toplantı öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli davamızı yeni bir vizyonla birlikte savunmak için KKTC'deyiz" dedi.



Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC meclisinde gurubu bulunan siyasi parti liderleri ile bir araya geleceği ve bir değerlendirme toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

In #TRNC to defend together our national cause w/a new vision. pic.twitter.com/GFheYip3Ox