Cuntacı amirallerin bildirisinin bir numarası Ergun Mengi İyi Parti'de yönetici çıktı!
Türkiye'de 104 emekli amiralin yayınladığı darbe çığırtkanlığı yapan bildiriye tepkiler dinmezken bildirinin bire numaralı ismi Ergun Mengi'nin İYİ Parti'de yönetici olduğu ortaya çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuya ilişkin yaptığı konuşmada "Bu bildiri bir zevzekliktir" ifadesini kullansa da bildirinin bir numaralı isminin partisinde yönetici olması düşündürdü. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili avukat Ali Özkaya "1 numaralı zevzek İYİ Parti yöneticisi imiş. Monşer Başkan da o yüzden yardımcısına sahip çıkmış anlaşılan?" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de 104 emekli amiralin darbe çağrıştıran bildirisine tepkiler gelmeye devam ederken bildirideki flaş bir gerçek ortaya çıktı.
İYİ PARTİ'DE YÖNETİCİ EMEKLİ GENERAL!
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili avukat Ali Özkaya AK Parti Hükümeti'ni hedef alan ve 104 emekli amiral imzasının olduğu bildiride İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı emekli tuğamiral Ergun Mengi'nin de bulunduğunu açıkladı.
ÖZKAYA: "1 NUMARALI ZEVZEK İYİ PARTİ YÖNETİCİSİ İMİŞ"
Ali Özkaya, söz konusu bildiride emekli tuğamiral Ergun Mengi'nin ilk sırada olduğunu hatırlatarak, "1 numaralı zevzek İYİ Parti yöneticisi imiş. Monşer Başkan da o yüzden yardımcısına sahip çıkmış anlaşılan? Görünen o ki bu işin altından da NATO/FETÖ çıkacak!.." ifadelerini kullandı.
AKŞENER'İN HABERİ YOK MU?
Bildiriye ilişkin konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada "Bu bildiri bir zevzekliktir" ifadesini kullansa da partisindeki ismin böyle bir bildiride başı çekmesinden haberi olmaması dikkatlerden kaçmadı.
MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Emekli amirallerin canı sıkılmış ve gece bir bildiri yayımlamışlar. Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" dedi.
İYİ PARTİ'NİN ZEVZEKLERİ KİMLER?
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray: "Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum."
İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli: "İşini ehliyle yapmış, ununu elemiş eleğini asmış emekli devlet memurunun tecrübelerini aktarmasından rahatsız olan, korkan, bunu fırsata çevirmeye çalışan iktidar acizdir"
Ergun Mengi'nin başkan yardımcısı olduğu kuruluşun başkanlığı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan yapıyor. Erozan, İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı olarak görev yapıyor.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Erozan: "126 emekli Büyükelçi Montrö Sözleşmesi konusunda bundan üç gün önce bir bildiri yayınladığında iktidar 'Monşer'lere kulak asmadı... 103 emekli Amirale kükremesinin sebebi demek ki Montrö Sözleşmesi olamaz... Mesele Deniz Harp Okulu mezunu bile olmayan 'Tarikatçı Amiral'...".