Cuntacı amirallerin bildirisinin bir numarası Ergun Mengi İyi Parti'de yönetici çıktı!

Ergun Mengi'nin başkan yardımcısı olduğu kuruluşun başkanlığı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan yapıyor. Erozan, İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı olarak görev yapıyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Erozan: "126 emekli Büyükelçi Montrö Sözleşmesi konusunda bundan üç gün önce bir bildiri yayınladığında iktidar 'Monşer'lere kulak asmadı... 103 emekli Amirale kükremesinin sebebi demek ki Montrö Sözleşmesi olamaz... Mesele Deniz Harp Okulu mezunu bile olmayan 'Tarikatçı Amiral'...".