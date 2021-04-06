SON DAKİKA HABERİ | 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"SIFATLAR AĞIR GELİYORSA HAFİFLETMESİNİ BİLİRİZ"

Bildirinin vesayet bildirisi olduğunun altını çizen Oktay, "Bu, bir vesayet bildirisidir, bir darbenin ön bildirisidir. Eğer ki taşıdıkları rütbe, sıfatlar ağır geliyorsa biz onların yükümlülüklerini, ağırlıklarını hafifletmesini biliriz" ifadelerini kullandı.

"BUNA SESSİZ KALACAK DEĞİLİZ"

Milli iradeye saldırı olduğuna dikkat çeken Oktay, "Silahlı kuvvetlere, milletin kendisine, başkomutana saldırı vardır. Buna sessiz kalacak değiliz" şeklinde konuştu.

"KİMSE SULANDIRMAYA ÇALIŞMASIN"

Olayı kimsenin sulandırmaması gerektiğini vurgulayan Oktay, "Kimse sulandırmaya çalışmasın, ne CHP ne de başka birilerinin bunu sulandırma gibi bir hakları yoktur. Eğer ki taşıdıkları rütbe, sıfatlar ağır geliyorsa biz onların yükümlülüklerini, ağırlıklarını hafifletmesini biliriz" ifadelerine yer verdi.