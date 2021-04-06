"BİZ SADECE İMZA ATTIK, ERGUN YAPTI"

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal bildiri sonrasında gözaltına alınan 10 emekli amiralin avukatlığını üstlenenlerden olan Celal Ülgen, "Söyledikleri şey şu: 'Biz bu bildirinin metnini okuduk, imzalar mısınız diye sordular, biz de bir sakınca görmedik ve imzaladık. Metni yazan, edit eden, redakte edenler değiliz. WhatsApp grubunda metni paylaşan değiliz, basına veren değiliz' Bu 10 kişi ne bir araya geldi, ne metni hazırladı, ne de metni basına verdi. Ortada metni hazırlayan beyin yok. Metni hazırlayan tek kişi, o da İyi Parti kurucusu Ergun Mengi" diye konuştu.

WHATSAPP GRUBUNDA MUHTIRA HAZIRLANMIŞ

Halk TV'ye açıklama yapan Ülgen, alçak bildiri metnini hazırlayanın tek kişi olduğunu, o kişinin de İYİ Partili Ergun Mengi belirterek, "Önce WhatsApp grubunda metni redakte ederek, 'ekleyecekleriniz varsa ekleyin, çıkartacağınız yer varsa çıkartın, öyle imzalayın' diyorlar. Bu bittikten sonra, metin tam haline geldikten sonra, şu an gözaltına alınanlar biz imzalarız diyorlar." sözlerini sarf etti.