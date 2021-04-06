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CHP ve İYİ Parti'nin kol kanat gerdiği emekli amiraller suçu Ergun Mengi'ye yıktı: Metni imzaladık ama biz yazmadık

Darbe heveslisi 104 emekli amiralden 10'u bugün gözaltına alınmıştı. Söz konusu emeklilerin avukatlığını üstlenen CHP ve İYİ Partilileri heyecanlandıran muhtıra bildirisini İYİ Partili Başkan Yardımcısı 'nin hazırladığını açıkladı. Savcılıkta geri adım atan 10 , "Metni imzaladık ama biz yazmadık. Metni hazırlayan tek kişi, o da kurucusu Ergun Mengi." itiraflarında bulundu.

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Giriş Tarihi: 06.04.2021
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CHP ve İYİ Parti'nin kol kanat gerdiği emekli amiraller suçu Ergun Mengi'ye yıktı: Metni imzaladık ama biz yazmadık

Gece yarısı bildirisiyle üzerinden iktidara darbe tehdidinde bulunan emekli amiraller savcılıkta geri adım attı.

"BİZ SADECE İMZA ATTIK, ERGUN YAPTI"

'yi ayağa kaldıran skandal sonrasında gözaltına alınan 10 emekli amiralin avukatlığını üstlenenlerden olan , "Söyledikleri şey şu: 'Biz bu bildirinin metnini okuduk, imzalar mısınız diye sordular, biz de bir sakınca görmedik ve imzaladık. Metni yazan, edit eden, redakte edenler değiliz. WhatsApp grubunda metni paylaşan değiliz, basına veren değiliz' Bu 10 kişi ne bir araya geldi, ne metni hazırladı, ne de metni basına verdi. Ortada metni hazırlayan beyin yok. Metni hazırlayan tek kişi, o da İyi Parti kurucusu Ergun Mengi" diye konuştu.

WHATSAPP GRUBUNDA MUHTIRA HAZIRLANMIŞ

Halk TV'ye açıklama yapan Ülgen, alçak bildiri metnini hazırlayanın tek kişi olduğunu, o kişinin de İYİ Partili belirterek, "Önce WhatsApp grubunda metni redakte ederek, 'ekleyecekleriniz varsa ekleyin, çıkartacağınız yer varsa çıkartın, öyle imzalayın' diyorlar. Bu bittikten sonra, metin tam haline geldikten sonra, şu an gözaltına alınanlar biz imzalarız diyorlar." sözlerini sarf etti.

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