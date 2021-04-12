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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı , 'li mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, ve konuları ele alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.04.2021
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

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