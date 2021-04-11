CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan inciler: LGBT aile yapısını bozmuyor

Konuşma yapmak isteyen HDP'li Meclis Başkanvekili'nden izin almak zorundadır, ben de izin almak zorundayım. Siz onu terörist ilan ederseniz, Meclis'te konuşmak için teröristten izin alındı mı diyeceğiz... Diğer partilerle ilgimiz neyse HDP ile de ilgimiz öyle" sözleriyle HDP'ye olan desteğinin devam ettiğini dile getirdi.