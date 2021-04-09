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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! LGBTİ sapkınlığını savundu

sapkınlığını savunmayı sürdürüyor. Bir televizyon programına konuk olan CHP Genel Başkanı kendisine yöneltilen "LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna skandal bir yanıt verdi.

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Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! LGBTİ sapkınlığını savundu

'li belediyeler tarafından her platforma desteklenen sapkınlığını bu kez de 'ndan destek geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen "LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna skandal bir yanıt verdi.

"HAYIR EFENDİM İLGİSİ YOK"

Kemal Kılıçdaroğlu soru karşısında açıkça sapkınlığı savunarak "Hayır efendim ilgisi yok. Neden bozsun?" şeklinde konuştu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun şöyle konuştu;

"Hayır efendim ilgisi yok. LGBTİ Türk aile yapısını neden bozsun? İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem. İnsanların özgürlüğüne, inancına, saygı duymak zorundayız."

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