Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! LGBTİ sapkınlığını savundu

CHP'li belediyeler tarafından her platforma desteklenen LGBTİ sapkınlığını bu kez de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen "LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna skandal bir yanıt verdi.

"HAYIR EFENDİM İLGİSİ YOK"



Kemal Kılıçdaroğlu soru karşısında açıkça sapkınlığı savunarak "Hayır efendim ilgisi yok. Neden bozsun?" şeklinde konuştu