06 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Partisindeki tacizlere ses çıkarmayan, HDP'yi koruyan Kılıçdaroğlu Bilim Kurulunu hedef aldı

Partisindeki tacizlere ses çıkarmayan, HDP'yi koruyan Kılıçdaroğlu Bilim Kurulunu hedef aldı

Partisindeki taciz, tecavüz haberlerine ses çıkarmayan, 'nın siyasi uzantısı 'nin kaçırdığı çocukları görmezden gelen CHP lideri , grup toplantısında üyelerini hedef aldı. Koronavirüs pandemisinin başından beri gece gündüz çalışan Bilim Kurulu hakkında Kılıçdaroğlu, "Bir de Bilim Kurulu var. Ne dedikleri, söyledikleri belli değil." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
ABONE OL
Partisindeki tacizlere ses çıkarmayan, HDP'yi koruyan Kılıçdaroğlu Bilim Kurulunu hedef aldı

CHP Genel Başkanı , partisinin 'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamalarda üyelerine ağır hakaretler savurdu.

Yeni tip koronavirüs pandemisine karşı gece gündüz Türkiye için mücadele veren Bilim Kurulu üyelerinin hedef alınması büyük tepki topladı.

TEPKİ YAĞDI
Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için ''ya bile bu kadar sert saldırmamıştın' yorumları yapıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Bir de Bilim Kurulu var. Ne dedikleri, söyledikleri belli değil. 4 Nisan itibariyle 'yi geçtik vaka sayısında. Dün 193 kişi hayatını kaybetti. Nasıl yönetiliyor bu ülke? Bilim Kurulu hikaye tamamen. Hiçbirisinin bilim ile ilgisi yoktur. Bilim Kurulu dediğin senin dediğin kurallara iktidar uymazsa, izzeti ikbal ile çekileceksin oradan. Tam tersi oluyor. Bilim Kurulu ayrı havada, ayrı telden çalıyor. Allah aşkına kendinize Bilim Kurulu demeyin ya, bilime ayıp. ise kaç kişi ölürse ölsün diyor. Bu mudur devleti adalet ile yönetmek?" ifadelerini kullandı.

''Bunu FETÖ'cüler oraya oturttu'' ''BUNU FETÖ'CÜLER ORAYA OTURTTU''
CHP'li yöneticinin taciz davasında flaş gelişme CHP'Lİ YÖNETİCİNİN TACİZ DAVASINDA FLAŞ GELİŞME
Emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı EMEKLİ AMİRALLERDEN 4'Ü CHP ÜYESİ ÇIKTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA