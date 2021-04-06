Partisindeki tacizlere ses çıkarmayan, HDP'yi koruyan Kılıçdaroğlu Bilim Kurulunu hedef aldı

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için 'PKK'ya bile bu kadar sert saldırmamıştın' yorumları yapıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Bir de Bilim Kurulu var. Ne dedikleri, söyledikleri belli değil. 4 Nisan itibariyle ABD'yi geçtik vaka sayısında. Dün 193 kişi hayatını kaybetti. Nasıl yönetiliyor bu ülke? Bilim Kurulu hikaye tamamen. Hiçbirisinin bilim ile ilgisi yoktur. Bilim Kurulu dediğin senin dediğin kurallara iktidar uymazsa, izzeti ikbal ile çekileceksin oradan. Tam tersi oluyor. Bilim Kurulu ayrı havada, Sağlık Bakanı ayrı telden çalıyor. Allah aşkına kendinize Bilim Kurulu demeyin ya, bilime ayıp. Saray ise kaç kişi ölürse ölsün diyor. Bu mudur devleti adalet ile yönetmek?" ifadelerini kullandı.