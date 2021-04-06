Partisindeki tacizlere ses çıkarmayan, HDP'yi koruyan Kılıçdaroğlu Bilim Kurulunu hedef aldı
Partisindeki taciz, tecavüz haberlerine ses çıkarmayan, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kaçırdığı çocukları görmezden gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Bilim Kurulu üyelerini hedef aldı. Koronavirüs pandemisinin başından beri gece gündüz çalışan Bilim Kurulu hakkında Kılıçdaroğlu, "Bir de Bilim Kurulu var. Ne dedikleri, söyledikleri belli değil." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamalarda Bilim Kurulu üyelerine ağır hakaretler savurdu.
Yeni tip koronavirüs pandemisine karşı gece gündüz Türkiye için mücadele veren Bilim Kurulu üyelerinin hedef alınması büyük tepki topladı.
TEPKİ YAĞDI
Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için 'PKK'ya bile bu kadar sert saldırmamıştın' yorumları yapıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Bir de Bilim Kurulu var. Ne dedikleri, söyledikleri belli değil. 4 Nisan itibariyle ABD'yi geçtik vaka sayısında. Dün 193 kişi hayatını kaybetti. Nasıl yönetiliyor bu ülke? Bilim Kurulu hikaye tamamen. Hiçbirisinin bilim ile ilgisi yoktur. Bilim Kurulu dediğin senin dediğin kurallara iktidar uymazsa, izzeti ikbal ile çekileceksin oradan. Tam tersi oluyor. Bilim Kurulu ayrı havada, Sağlık Bakanı ayrı telden çalıyor. Allah aşkına kendinize Bilim Kurulu demeyin ya, bilime ayıp. Saray ise kaç kişi ölürse ölsün diyor. Bu mudur devleti adalet ile yönetmek?" ifadelerini kullandı.