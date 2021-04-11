128 milyar dolar nerede? İşte yanıtı! Kemal Kılıçdaroğlu'na duyurulur!

"2020'NİN SON 4 AYINDA CUMHURİYET TARİHİ AYLIK İHRACAT REKORLARI KIRILDI"

"Verilen destekler sonucunda, tüm olumsuz koşullara rağmen 2020'nin son 4 ayında Cumhuriyet tarihi aylık ihracat rekorları kırıldı. İhracatta yaşanan artış 2021'in Ocak, Şubat ve Mart aylarında da devam etti. Hatta, tarihte ilk kez, aylık ihracat 18 milyar doları aştı.



"Türkiye, G-20'de Çin'le birlikte pozitif büyüyen yegane ekonomidir. TCMB'nin (Merkez Bankası) üretimi destekleyici politikaları olmasaydı, bu büyüme rakamlarına ulaşamazdık."

"Dünya standartlarında tutulan veriler ve TCMB (Merkez Bankası) bilançosu bu kadar şeffafça ortadayken, buharlaşan veya kaybolan bir TCMB döviz rezervinden bahsetmek anlamsızdır."



"Öncelikle, en az 41 milyar doları 2020 yılının ödemeler dengesi açığını kapatmak adına, en az 30 milyar doları da reel sektörün, bankacılık sektörünün açık pozisyonunu azaltmak amacıyla ve hane halkının döviz talebi nedeniyle kullandırılmıştır."



"Türkiye, bütün finans, döviz, para piyasalarının dengesini bozma potansiyeli taşıyacak derecede büyük boyutlu bir finansal operasyonla başa çıkabilmiştir. Şubat 2021 itibariyle döviz rezervi ise 95.5 milyar dolar iken, Nisan ayı başında 87.6 milyar dolardır.