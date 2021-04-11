128 milyar dolar nerede? İşte yanıtı! Kemal Kılıçdaroğlu'na duyurulur!
AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "128 miyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi. Savaş madde madde 128 milyar doların nerede kullanıldığını ifade ederken, “Tarihimizde ilk kez, 2019'da yıllık bazda 6.8 milyar dolar fazla veren cari işlemler dengesi, 36.7 milyar dolar açık vermiştir. 2019'a göre cari işlemler dengesinde 45 milyar dolar sapma yaşanmıştır. Bu sapmanın tamamı TCMB'nin (Merkez Bankası’nın) döviz rezervleriyle karşılanmıştır." dedi.
AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; "128 milyar dolar nerede?" şeklindeki sorusuna cevap verdi.
SAVAŞ: "EKONOMİ CEHALETİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"
Mustafa Savaş"Tarihimizde ilk kez, 2019'da yıllık bazda 6.8 milyar dolar fazla veren cari işlemler dengesi, 36.7 milyar dolar açık vermiştir. 2019'a göre cari işlemler dengesinde 45 milyar dolar sapma yaşanmıştır. Bu sapmanın tamamı TCMB'nin (Merkez Bankası'nın) döviz rezervleriyle karşılanmıştır."dedi
"CARİ İŞLEMLER DENGESİNDEKİ SAPMANIN TAMAMI MERKEZ BANKASI'NIN DÖVİZ REZERVLERİYLE KARŞILANDI"
Mustafa Savaş; Ocak 2020'den itibaren dünyayı, Mart ayından sonra ise Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle Türkiye, 2019'a göre, mal ihracatında 12 milyar, hizmet ihracatında ise 30 milyar dolarlık bir kayıp yaşadığını hatırlatarak, "Tarihimizde ilk kez, 2019'da yıllık bazda 6.8 milyar dolar fazla veren cari işlemler dengesi, 36.7 milyar dolar açık vermiştir. 2019'a göre cari işlemler dengesinde 45 milyar dolar sapma yaşanmıştır. Bu sapmanın tamamı Merkez Bankası'nın döviz rezervleriyle karşılanmıştır" dedi.
SAVAŞ: "ASILSIZ KARALAMA KAMPANYASI"
AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, şunları söyledi:
"Günlerdir asılsız bir karalama kampanyası ile başlatılan '128 milyar dolar nerede?' sorusunu gelin birlikte cevaplayalım.
"VARLIKLAR MEVCUT DURUMLARA GÖRE SÜREKLİ OLARAK EL DEĞİŞTİRİR"
"Ekonomide hiçbir şey durduk yere ortaya çıkmaz ya da ortadaki değerler bir anda buhar olup yok olmaz. Varlıklar mevcut durumlara göre sürekli olarak el değiştirirler. Bu durum ekonomik hayatın rutin bir sürecini oluşturmaktadır."
"DÖVİZ İŞLEMİ ÇİFT TARAFLI BİR İŞLEM"
"Öte yandan, döviz işlemi çift taraflı bir işlemdir. Bu karalama kampanyasını başlatanlar, bir para birimi verilirken diğer para biriminin alındığını ya bilmiyor ya da milletimizi kandırmaya çalışıyorlar."
"BİLANÇODA BİR VARLIĞIN AZALMASI…"
"Merkez Bankası bilançosundan da anlamadıkları için bilançoda bir varlığın azalması halinde yerine başka bir varlık girdiğinden de haberleri yok; buharlaşmadan bahsediyorlar. Sanki Merkez Bankası rezervlerinin karşılıksız olarak birilerine verildiği algısı yaratmaya çalışıyorlar."
"REZERVLERDE DEĞİŞİM SÖZ KONUSU"
"Halbuki, son 3 yılda maruz kalınan jeopolitik riskler ve pandemide oluşan dış açık,sermaye çıkışı, firmalar ile hane halkının döviz ve altın talebi ile oluşan kur baskısı nihayetinde ödemeler dengesi açığının finansmanının doğal sonucu olarak rezervlerdeki değişim söz konusudur."
"MAL İHRACATINDA 12 MİLYAR, HİZMET İHRACATINDA İSE 30 MİLYAR DOLARLIK KAYIP"
"Ocak 2020'den itibaren dünyayı, Mart ayından sonra ise Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle Türkiye, 2019'a göre, mal ihracatında 12 milyar, hizmet ihracatında ise 30 milyar dolarlık bir kayıp yaşamıştır."
"SAPMANIN TAMAMI MERKEZ BANKASI'NIN DÖVİZ REZERVLERİYLE KARŞILANDI"
"Bu nedenle, tarihimizde ilk kez, 2019'da yıllık bazda 6.8 milyar dolar fazla veren cari işlemler dengesi, 36.7 milyar dolar açık vermiştir. 2019'a göre cari işlemler dengesinde 45 milyar dolar sapma yaşanmıştır. Bu sapmanın tamamı TCMB'nin (Merkez Bankası'nın) döviz rezervleriyle karşılanmıştır."
"DÖVIZ İHTİYACININ MERKEZ BANKASI TARAFINDAN KARŞILANMASI ELZEMDİ"
"Covid-19'un ilk şokunun yaşandığı dönemde, dünyada ülkelerin kapanması sonrasında uluslararası ticaretin daralması nedeniyle dolar likiditesinin sıkıştığı anda, ödemeler dengesinin devamlılığını sağlamak için döviz ihtiyacının Merkez Bankası tarafından karşılanması elzemdi."
"EKONOMİK KRİZ İLE KARŞI KARŞIYA KALINABİLİRDİ"
"Bu yaşanan olumsuz süreçte döviz talebi TCMB tarafından karşılanmasaydı, istihdam, büyüme, reel sektör, bankacılık kesimi dahil her sektörü etkileyen bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kalınabilirdi. Her kriz ortamında dillendirilen faiz artışlarıyla bu süreç atlatılamazdı."
"YABANCI PARA MEVDUAT DÜZEYİ…"
"2019 yıl sonu itibarıyla Türkiye'de yerleşik gerçek ve banka dışı tüzel kişilerce mevduat ve katılım bankalarında tutulan yabancı para mevduat düzeyi 194,4 milyar dolardan 2020 yıl sonu itibarıyla 234,9 milyar dolara yükselmiştir."
"Bu dönemde risklerin artması nedeniyle özel sektör yabancı para borç stokunu azaltma eğiliminde olmuştur. 2019 yıl sonunda 189,2 milyar dolar olan özel sektörün (finansal+finansal olmayan) yurt dışından sağladığı kredi borcu 2020 yıl sonunda 173,9 milyar dolara gerilemiştir."
"TURİZM GELİRLERİ GERİLEDİ"
"Ayrıca ülkemiz için önemli bir gelir kaynağı olan turizm gelirleri yine olumsuz olarak etkilenmiştir. 2019 yılında 34.5 milyar dolar olan turizm gelirlerimiz 2020 yılında 12.06 milyar dolara gerilemiştir."
"41 MİLYAR DOLARLIK NET DÖVİZ ÇIKIŞI MERKEZ BANKASINI REZERVLERİYLE FİNANSE EDİLMİŞTİR"
"Covid-19'la mücadele verilirken, sadece ödemeler dengesi üzerinden 41 milyar dolarlık net döviz çıkışı TCMB'nin rezervleriyle finanse edilmiştir. 2018 yılından 2020 sonuna, reel sektör ve finans kurumlarının dış borçlarında net kapatılan borç 21 milyar doların üzerindedir."
"TÜRKİYE YA IMF'E GİDECEKTİ YA DA FAİZLERİ ŞOK BİR BİÇİMDE ARTTIRACAKTI"
"Dövize artan talebi karşılamak için Türkiye ya IMF'e gidecekti ya da faizleri şok bir biçimde arttırarak kendi reel sektörüne zarar verecekti. Ancak, Türkiye bu yolları tercih etmemiş ve reel sektörün döviz ihtiyacını karşılamak için TCMB rezervlerini kullanmıştır."
"TCMB rezervleri, Türkiye'nin üretim ve ihracatını sürdürebilmesi için, reel sektörün hammadde, ara mamul ve makine ithalatını gerçekleştirmesini sağlayacak döviz likiditesi için harcandı."
"2020'NİN SON 4 AYINDA CUMHURİYET TARİHİ AYLIK İHRACAT REKORLARI KIRILDI"
"Verilen destekler sonucunda, tüm olumsuz koşullara rağmen 2020'nin son 4 ayında Cumhuriyet tarihi aylık ihracat rekorları kırıldı. İhracatta yaşanan artış 2021'in Ocak, Şubat ve Mart aylarında da devam etti. Hatta, tarihte ilk kez, aylık ihracat 18 milyar doları aştı.
"Türkiye, G-20'de Çin'le birlikte pozitif büyüyen yegane ekonomidir. TCMB'nin (Merkez Bankası) üretimi destekleyici politikaları olmasaydı, bu büyüme rakamlarına ulaşamazdık."
"Dünya standartlarında tutulan veriler ve TCMB (Merkez Bankası) bilançosu bu kadar şeffafça ortadayken, buharlaşan veya kaybolan bir TCMB döviz rezervinden bahsetmek anlamsızdır."
"Öncelikle, en az 41 milyar doları 2020 yılının ödemeler dengesi açığını kapatmak adına, en az 30 milyar doları da reel sektörün, bankacılık sektörünün açık pozisyonunu azaltmak amacıyla ve hane halkının döviz talebi nedeniyle kullandırılmıştır."
"Türkiye, bütün finans, döviz, para piyasalarının dengesini bozma potansiyeli taşıyacak derecede büyük boyutlu bir finansal operasyonla başa çıkabilmiştir. Şubat 2021 itibariyle döviz rezervi ise 95.5 milyar dolar iken, Nisan ayı başında 87.6 milyar dolardır.
"TÜRKİYE, 2020 YILINDA G-20 ÜLKELERİ ARASINDA 2., DÜNYADA iSE 4. ÜLKE"
"Türkiye, büyüme oranlarına göre incelendiğinde, 2020 yılında G-20 ülkeleri arasında 2'inci, dünyada ise 4'üncü ülke olmuştur. Bu gerçeği yok sayarak '128 milyar dolar nerede?' sorusunu soracak cesareti bulmak ekonomi cehaletinden başka bir şey değildir."
"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki ekonomi üst yönetimimiz tüm kurumlarıyla enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefi doğrultusunda, kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarın olumlu etkisiyle yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm koşulların oluşması adına var gücüyle çalışmaktadır. 'İstiklalden İstikbale' vizyonuyla Ekonomi Reformları bu vizyonun tavizsiz kararlı yol haritasıdır."
1- Günlerdir asılsız bir karalama kampanyası ile başlatılan "128 milyar dolar nerede?" sorusunu gelin birlikte cevaplayalım. pic.twitter.com/6yhhWTc8a0— Mustafa SAVAŞ 🇹🇷 (@aydinmsavas) April 10, 2021
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