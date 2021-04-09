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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! LGBTİ sapkınlığını savundu

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Giriş: 09.04.2021 23:45
CHP LGBTİ sapkınlığını açık açık savunmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen "LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna "Hayır efendim ilgisi yok. Neden bozsun?" yanıtını verdi.

CHP'li belediyeler tarafından her platforma desteklenen LGBTİ sapkınlığını bu kez de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen "LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna skandal bir yanıt verdi.

"HAYIR EFENDİM İLGİSİ YOK"

Kemal Kılıçdaroğlu soru karşısında açıkça sapkınlığı savunarak "Hayır efendim ilgisi yok. Neden bozsun?" şeklinde konuştu



Kemal Kılıçdaroğlu'nun şöyle konuştu;

"Hayır efendim ilgisi yok. LGBTİ Türk aile yapısını neden bozsun? İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem. İnsanların özgürlüğüne, inancına, saygı duymak zorundayız."

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