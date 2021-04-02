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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üçüncü makam aracını Meclis’ten istedi! İşte o yazı

“Makam aracı saltanatına son vereceğim" diyen Genel Başkanı ’nun yeni makam aracı için Meclis’e başvuru yaptığı öğrenildi. CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili , “ uyarınca Grup Başkanımıza (Kemal Kılıçdaroğlu) araç tahsis edilmesini arz ederim” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üçüncü makam aracını Meclis’ten istedi! İşte o yazı

"Makam aracı saltanatına son vereceğim" diyen Genel Başkanı 'nun yeni makam aracı için Meclis'e başvuru yaptığı öğrenildi.

MECLİS, GRUP BAŞKANLARINA AUDİ A6 TAHSİS EDİYOR
CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili 'ın, 9 Mart 2021 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu'na makam aracı için Genel Sekreterliği'ne başvurduğu öğrenildi. Söz konusu yazıda; "237 Sayılı Taşıt Kanunu uyarınca Grup Başkanımıza araç tahsis edilmesini arz ederim" deniliyor.

Meclis, grup başkanlarına tahsis ediyor.

3. MAKAM ARACI OLACAK
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mercedes S-350 ve 'su bulunuyor. Audi A6 tahsis edildiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'na ait makam aracı sayısı üçe çıkacak.

"MAKAM ARACI SALTANATINA SON VERECEĞİM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mayıs'ta parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenlemişti.

Kılıçdaroğlu toplantıda yaptığı konuşmada, "Hükümet kamuda israfa son vereceğini millete taahhüt etmelidir: Hükümet israfı önlemeli ayrıca tasarrufa hangi alanlardan başlayacağını da somut olarak kamuoyuna açıklamalıdır. Örneğin, kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan tüm döviz garantili taahhütlerin Türk Lirasına dönüştürüleceğini, gerekirse kamulaştırılacağını, kamuda merkezi idare ve yerel yönetimlerde makam aracı saltanatına son vereceğini taahhüt etmelidir" iddiasında bulundu.

Üçüncü makam aracını Meclis’ten istedi ÜÇÜNCÜ MAKAM ARACINI MECLİS'TEN İSTEDİ

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