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Kılıçdaroğlu seçilmiş hükümeti hedef alan skandal bildiriye destek çıktı

Genel Başkanı partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmiş hükümeti hedef alan skandal bildiriye destek çıktı. Amiraller için "Emekliler dünyanın neresinde darbe yaptı?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Ne darbesi kardeşim, ne darbesi?" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Kılıçdaroğlu seçilmiş hükümeti hedef alan skandal bildiriye destek çıktı

'de kamuoyunun gündemi emekli amiraller...104 eski emekli amiral, geçtiğimiz pazar gecesi ve 'ni konu edinerek, milli iradeyi tehdit eden ve darbe imaları barındıran skandal bir bildiri yayınladı.

Yayınlanan bildiriye tepki çığ gibi büyürken 104 amirale ise ilk destek 'den geldi.

Bildiri hakkında uzun süre sessizliğini bozmayan CHP Genel Başkanı , yaşanan tepkiler için "Sahte gündem" yorumunda bulunmuştu.

Bugün de partisinin 'teki grup toplantısında kameraların karşısına geçen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yayınlanan bildirinin darbe ile alakası olmadığını söyledi.

Amiraller için "Emekliler dünyanın neresinde darbe yaptı?" diye soran CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

"NE DARBESİ YA..."
"Vay efendim Türkiye'de darbeciler var. Ne darbesi ya? dolayısıyla emekli büyükelçiler açıklama yaptı tık yok, emekli amiraller açıklama yaptı, vay efendim yeniden darbe! Ne darbesi kardeşim, ne darbesi?

Sen çıkıp baştan; ne Montrö'sü ne Lozan'ı kardeşim? İkisi de bizim güvencemizdir desen zaten bir sey olmayacaktı. Yok kardeşim, geçti onlar. Kimse yemiyor artık bu numaraları.

"BU KADAR SAÇMALIĞI TÜRKİYE DUYMADI GÖRMEDİ..."
Adam emekli amiral. Emekliler dünyanın neresinde darbe yaptı? Bunlar gerçekten akıllarını peynir ekmekle yemişler. Bu kadar saçmalığı hiç görmedi ve duymadı."

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