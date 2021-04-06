Kılıçdaroğlu seçilmiş hükümeti hedef alan skandal bildiriye destek çıktı

Amiraller için "Emekliler dünyanın neresinde darbe yaptı?" diye soran CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

"NE DARBESİ YA..."

"Vay efendim Türkiye'de darbeciler var. Ne darbesi ya? Montrö Sözleşmesi dolayısıyla emekli büyükelçiler açıklama yaptı tık yok, emekli amiraller açıklama yaptı, vay efendim yeniden darbe! Ne darbesi kardeşim, ne darbesi?