Çamurda bıraktıkları ayak izleri sonları oldu!
Son dakika haberine göre; Şırnak kırsalında Mehmetçik, kaçan teröristleri ayak izlerinden takip etti. İHA’ların da destek verdiği operasyonda yerleri tespit edilen teröristler etkisiz hale getirildi.
Şırnak Bestler-Dereler bölgesindeki komandolar, 5 Nisan'da PKK'nın Türkiye'deki kırsal yapılanmasının yüzde 60'ını yöneten sahadaki en üst düzey teröristin anlık istihbaratla belirlendiği bölgeye sızmak için harekete geçti. İHA'larla yapılan keşif sonrasında 6 Nisan'da özel timler, Şırnak, Van, Hakkari, Siirt, Mardin ve Şanlıurfa illerini kapsayan Bestler-Dereler bölgesine girdi.
Anlık İHA ve SİHA'lar ile takip edilen komandolar kritik bölgeye sızdı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk adı verilen özel operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timleri, 7 Nisan'da PKK'lı teröristler ile ilk teması sağladı.
İHA'lardan alınan görüntülerin el cihazlarına anlık olarak aktarıldığı özel timler, ağaçlık ve riskli bölgede sağlanan sıcak temas sonrasında 2'si kadın 4 teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede teröristlerin yaptığı sığınaklar da imha edildi.
Timler kaçan 6 teröristi ayak izlerinden takibe aldı. Çamurda bıraktıkları izlerden yola çıkılarak takibi yapılan teröristlerle tekrar sıcak temas sağlandı. Komandolar, 3'e ayrılan 6 teröristi SİHA ve ATAK helikopterlerinin de katıldığı operasyonla etkisiz hale getirdi.
KARAYILAN ATAMIŞTI
Öldürülen 10 teröristten, Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman'ın, sözde Botan Saha Sorumlusu Agit Civyan kod adlı Vahiyettin Karay'ı etkisiz hale getirilmesinden sonra PKK elebaşlarından Murat Karayılan tarafından bölgeye gönderildiği öğrenildi.
Uzun yıllar Karayılan'ın korumalığını yapan terörist, 2015'te Hakkari Yüksekova Bostancık mevkiinde askeri konvoya saldırı sonucu 16 askerin şehit edilmesi ile 6 askerin yaralanması eylemini planlayıp, bizzat katıldığı belirlendi.
Teröristlerden Fırat Şah kod adlı İbrahim İldeniz'in turuncu kategoride arandığı belirlendi. Teröristin, 2016'da Şırnak Beytüşşebap'ta iki güvenlik korucusunun kaçırılarak birinin şehit edilmesi saldırısına katıldığı tespit edildi.
Bir diğer teröristin ise sözde Şırnak Eyalet Sorumlusu Nujin Koçer kod adlı Zeynep Dayan olduğu belirlendi.
TAM SAHA PRES
10 gün içinde Mardin ve Şırnak'ta 2'si kırmızı 3'ü turuncu listedeki 16 teröristin yok edildiği başarılı operasyonları değerlendiren İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Anlık İHA'lar ile alınan görüntüler bizi güçlü kılıyor.
Anlık istihbarat, görüntülü izleme ve sahadaki işbirliği koordinasyonu sonucu örgüt eriyor. Başarının perde arkasında çok büyük bir organizasyon bulunuyor" dedi.
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