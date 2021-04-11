Çamurda bıraktıkları ayak izleri sonları oldu!

Şırnak Bestler-Dereler bölgesindeki komandolar, 5 Nisan'da PKK'nın Türkiye'deki kırsal yapılanmasının yüzde 60'ını yöneten sahadaki en üst düzey teröristin anlık istihbaratla belirlendiği bölgeye sızmak için harekete geçti. İHA'larla yapılan keşif sonrasında 6 Nisan'da özel timler, Şırnak, Van, Hakkari, Siirt, Mardin ve Şanlıurfa illerini kapsayan Bestler-Dereler bölgesine girdi.