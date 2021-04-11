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Açelya Apartmanı'nın çatısı çöktü

'da inşaat çalışması nedeniyle 8 katlı 'nın temelinde kayma oluşması sonucu tahliye edilmişti. Kontrollü yıkımına başlanan apartmanın çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. Düşen beton parçaları iş makinesinin hidrolik borularını patlatmasından dolayı çalışmalara ara verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2021
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Açelya Apartmanı'nın çatısı çöktü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, temeli kaydığı için yıkım çalışmalarına devam edilen Açelya Apartmanı'nın çatısı gürültüyle çöktü. Binanın giriş kısmında süren yıkım çalışmasının ilerlemesi nedeniyle çatının yıkıldığı belirtildi.

YIKIM ÇALIŞMASINA SABAHA KADAR ARA VERİLDİ

Açelya Apartmanı'nın yıkımı sırasında binadan kopan bir parça da iş makinasının üzerine düştü. Düşen beton parçasının iş makinesinin hidrolik borusunu patlattığı belirtilirken, yıkım çalışmasına sabah saatlerine kadar ara verildi.

Öte yandan, lazerle yapılan ölçümde apartmanın yaklaşık 30 santim kaydığı belirtildi.

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