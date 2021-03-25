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Son dakika | PKK'dan film gibi kaçış! İHA ve SİHA'lar böyle görüntülemişti

Son dakika haberi...PKK’nın 14 yaşında kaçırdığı R.B. 19 yaşında örgütten kurtarıldı. Kendisine yeni bir hayat kuran R.B. evliliğe hazırlanıyor: Devletin bana yaklaşımından dolayı insanlığımdan utandım.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 25.03.2021
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Son dakika | PKK'dan film gibi kaçış! İHA ve SİHA'lar böyle görüntülemişti

'de hayvan otlatırken daha 14 yaşında örgüt tarafından kaçırıldı. Cizre'de 10 çocuklu ailenin üyesi olan genç kız jandarma tarafından kurtarıldı. Ağabeyinin kendisini araması sonrasında kurtulmayı başardığını söyleyen R.B.'nin kaçışı filmleri aratmadı.

İHA VE SİHA'LAR EŞLİK ETTİ
Örgüt kampında gece nöbeti tutarken kaçtı. O sınıra, umuda koşarken, gökyüzünde silahlı ve silahsız Türk İHA ve SİHA'ları ona eşlik etti. Önlemlerle sınıra ulaşan R.B. ailesine kavuşurken şimdi yepyeni bir hayata başlamanın heyecanını yaşıyor.

Mayıs ayında evliliğe hazırlanan R.B., "Eğer teslim olursanız Türk askeri size işkence eder, tecavüz eder, öldürür, hapisten çıkamazsınız demişlerdi. Oysa jandarmada tüm arkadaşlar beni öyle bir karşıladı ki ben kendimden utandım.

Mayıs ayında da evleneceğim. Siz de düştüğünüz bataklıktan çıkarak yeni bir hayat kurabilirsiniz" dedi.

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