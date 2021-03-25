Son dakika | PKK'dan film gibi kaçış! İHA ve SİHA'lar böyle görüntülemişti

Mayıs ayında evliliğe hazırlanan R.B., "Eğer teslim olursanız Türk askeri size işkence eder, tecavüz eder, öldürür, hapisten çıkamazsınız demişlerdi. Oysa jandarmada tüm arkadaşlar beni öyle bir karşıladı ki ben kendimden utandım.

Mayıs ayında da evleneceğim. Siz de düştüğünüz bataklıktan çıkarak yeni bir hayat kurabilirsiniz" dedi.