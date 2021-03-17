17 Mart 2021, Çarşamba
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İHA tespit etti! Komandolar etkisiz hale getirdi

bölgesine yönelik saldırı hazırlığındaki teröristlerin İHA tarafından tespit edilmesinin ardından komandoların bölgeye düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildikleri öğrenildi. Teröristlerle birlikte 3 adet tüfek, 2 adet menşeili antitank mayını, C-4 patlayıcı kalıpları ve 5 adet el bombası ile çeşitli mühimmatlar ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Komandoların gerçekleştirdiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

Buna göre saldırı hazırlığındaki teröristler bölgede görev yapan insansız hava araçlarınca tespit edildi.

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Komandolar gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra bölgeye operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda yaşanan "sıcak temas" sonucu Hakim Serhat, Cudi Halep ve Ruken Afrin kod adlı teröristler etkisiz hale getirildi.

Teröristlerle birlikte 3 adet tüfek, 2 adet Rus menşeili antitank mayını, C-4 patlayıcı kalıpları ve 5 adet el bombası ile çeşitli mühimmatlar ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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