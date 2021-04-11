Ramazan'da tam kapanma gündemde mi? Gözler kabineye çevrildi

TAM KAPANMA MI, KAPATMA MI?

Bu arada, "tam kapanma" ile "kapatma" arasında ciddi fark olduğu anlatılıyor. Uzmanlar, Türkiye'nin pandemi sürecinde tam kapanma uygulamadığını, bunun üretim ve dağıtım zincirinin de durması anlamına geldiğini belirtiyorlar. Türkiye'nin en riskli dönemlerde uyguladığı kararlara sadece "kapatma" deniliyor. Bu da, bundan altı ay önce yayınlanan genelgelere yeniden dönülmesi anlamına geliyor.