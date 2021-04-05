Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar TB3'lerin özelliklerini anlattı! İşte yeni SİHA TB3'ün hayran bırakan özelliği
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülen SİHA'ların mucidi Selçuk Bayraktar, Azerbaycan kanalına TB3'ler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin savaş uçakları üzerindeki çalışmalarını değerlendiren Bayraktar, TB3'lerin özelliklerini anlattı.
Selçuk Bayraktar TB3'ün özelliklerini anlattı. Yeni SİHA hakkında merak edilen bütün konular açıklığa kavuşmuş oldu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Karabağ Nişanı"na layık görülen Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bakü'de yeni silahlı insansız hava aracı TB3'lerin özelliklerini anlattı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev tarafından kendisine Karabağ nişanı takdim edilen Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan İctimai TV'ye konuştu. Bakü'de temaslarda bulunan Bayraktar yeni silahla insansız hava aracı TB3'lerin özelliklerini anlattı.
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TB3'lerle ilgili, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip kalkan yani gemi platformlarına da inip kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak diye geliştirildi.
Kanatları katlanıyor. Uçak gemisine iniyor. 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor. O çalışmalar devam ediyor" açıklamasında bulundu.
İNSANSIZ SAVAŞ UÇAKLARI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Türk İHA ve SİHA'larının Karabağ savaşındaki rolüne dikkat çeken Bayraktar, dünyada insanlı savaş uçağı devri kapanıyor mesajı verdi. Bayraktar dünyanın artık insansız savunma teknolojisine yöneldiğine dikkat çekti.
Selçuk Bayraktar, "Bugün artık insanlı tanklar yerine, akıllı daha hafif hızlı dinamik hareket eden kara araçları konuşuluyor. Benzer şey savaş uçakları için de geçerli. Artık insanlı son savaş uçakları yapılıyor dünyada.
Bundan sonra nasıl ki bütün dünya Karabağ muhaberesinde Türk ordularının dünyadaki ilk SİHA'larla kazanılan zafer diye adlandırılıyor. Maharetini gördü. Savaş uçaklarında da benzer bir şey geliyor. İnsansız savaş uçakları geliyor. O alanda da çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Daha önce de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ Savaşı'nda büyük başarı gösteren Türk SİHA'larına ilişkin, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü kabul etti ve Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı' takmıştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ Savaşı'ndaki zaferde büyük başarı gösteren Türk SİHA'larına ilişkin Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü kabul etti ve Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı' taktı.
BAYRAKTAR TWITTER'DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
"Babam Özdemir Bayraktar ve ağabeyim Haluk Bayraktar ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülmekten dolayı büyük şeref ve onur duyduk."
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın seyrinde önemli rol oynayan Türk SİHA'ları özellikle hava hakimiyetinde önemli rol oynamıştı. Bu sebepten ötürü Azerbaycan halkı Selçuk Bayraktar'ı çok seviyor.
BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu gemisine iniş yapabilecek olan Bayraktar TB3 SİHA'ların özelliklerini paylaşmıştı. Bayraktar, "TB3 diye uçak gemisine inip/kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor" ifadelerini kullanmıştı.