Türkiye'de sürü İHA projesi! Türk İHA'ları geleceğe damga vuracak

SİBER FÜZYON MERKEZİ

Siber güvenlik alanında önemli çalışmalara imza atan STM, yaklaşık 5 yıl önce kurum bünyesinde kritik teknoloji ve bilgi varlıklarını korumak amacıyla STM Siber Füzyon Merkezi'ni hayata geçirdi. Merkez; Siber Tehdit İstihbarat Merkezi, Siber Operasyon Merkezi ve Zararlı Yazılım Analiz Laboratuvarı olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor. Siber Tehdit İstihbarat Merkezi'nde, bir siber olay meydana gelmeden önce, tehdidin istihbaratı elde edilmeye çalışılıyor. Elde edilen bilgiler, kurum ve müşterilerle paylaşılıyor, raporlamalar yapılıyor. Merkezde ayrıca, güvenlik birimlerine istihbarat verileri bildiriliyor ve saldırının başlamadan engellenmesi sağlanıyor. Operasyon Merkezi'nde ise siber olaylara anında müdahale ediliyor, Zararlı Yazılım Analiz Laboratuvarı'na analizler gönderiliyor. 7/24 görevde olan STM Siber Füzyon Merkezi'nde, saldırının hangi kaynaktan hangi kaynağa yöneldiğinin analizi yapılıyor.