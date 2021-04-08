ABD'li isimden flaş SİHA yorumu! Türkiye ABD'den daha etkin bir bölgesel güç
Azerbaycan'ın Ermenistan savaşında tarih yazan SİHA'ların mucidi Selçuk Bayraktar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bayraktar SİHA'ların Suriye, Irak'ın kuzeyi ve yurt içindeki terör operasyonlarında da başarıyla görev aldığını dile getirdi. ABD’li siyaset bilimci Francis Fukuyama, Türkiye’nin kendi ürettiği SİHA’lar ile, Rusya, Çin ve ABD’den daha etkin bir şekilde sonuçlara yön verebilen bir bölgesel güç haline geldiğini yazdı.
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'ın İctimai Televizyonu'na konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Bayraktar, Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli insansız hava araçlarının maharetlerinin Karabağ Harekatı'nda net bir şekilde görüldüğünü söyledi.
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB-2'yi 2012 yılından itibaren geliştirmeye başladık, 2014'te envantere girdi. Ülkemizde terörle mücadelede kullanıldı ve büyük bir kuvvet çarpanı oldu. Yani adeta terörün kökünü kuruttu. Bütün dünya Karabağ harekatında da maharetlerini görmüş oldu" diye konuştu.
"GÜÇ BİRLİĞİ YAPMALIYIZ"
Bayraktar, milli teknoloji hamlesinin önemine dikkati çekti ve, "Biz Türkiye'de buna milli teknoloji hamlesi diyoruz. Yani sadece üreten değil önce hayal edip araştırıp geliştirip tasarlayıp sonra üretilen bir teknoloji olduğunda gerçek anlamda uluslara faydası olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycanlı gençlere de tavsiyelerde bulundu. "İki devlet tek millet" çatısı altında yüksek teknoloji alanında güç birlikteliği yapılması gerektiğini vurguladı.
TÜRKİYE'NİN SİHA'LARI 'DÜNYAYI DEĞİŞTİRİYOR'
Öte yandan siyaset bilimci Fukuyama, Türkiye'nin kendi ürettiği SİHA'lar ile, Rusya, Çin ve ABD'den daha etkin bir şekilde sonuçlara yön verebilen bir bölgesel güç haline geldiğini yazdı.
'Tarihin Sonu ve Son İnsan' kitabıyla tüm dünyada tanınan ünlü ABD'li siyaset bilimci Francis Fukuyama, Türkiye'nin son yıllarda ürettiği silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) 'dünyayı değiştirdiğine' dair bir yazı kaleme aldı.
Fukuyama, "American Purpose" dergisinde yayımlanan "Ortadoğu'da homurdanmak" başlıklı makalesinde Türk SİHA'larının bölgesinde yarattığı güçlü etkilerden övgüyle bahsetti.
Fukuyama, 2010'ların başında silahlı drone teknolojisi alanında ABD ile İsrail'in oyun kurduğunu ancak daha sonraki yıllarda Türkiye'nin bu alanda hızlı şekilde yeni bir aktör olarak ortaya çıktığını belirtti.
"Küresel görünüm, askeri SİHA'lar tarafından değiştirildi ve Türkiye burada ana aktör oldu" değerlendirmesini yapan Fukuyama, Türkiye'nin kendi ürettiği SİHA'ları Libya, Suriye, Dağlık Karabağ ve kendi sınırları içinde terör örgütü PKK'ya karşı kullandığını kaydetti.
Fukuyama, "Bu süreçte Türkiye, daha fazla sonuç üretme kabiliyetiyle ABD, Çin veya Rusya'dan daha fazla kendini büyük bir bölgesel güç simsarı seviyesine yükseltti" yorumunu yaptı.
Türkiye'de üretilen Bayraktar TB-2 ve Anka gibi SİHA'ları örnek gösteren Fukuyama, zamanında ABD'den Predator ve Reaper drone'larını alamayan ve ardından İsrail'den Heron'ları alıp sonra bu ülke ile ilişkileri sorunlu hale gelen Türkiye'nin kendi SİHA'larını üretmeye net bir şekilde karar verdiğini belirtti.
Suriye'nin ardından önce Libya'da, sonra da Dağlık Karabağ bölgesinde kullanılan Türk SİHA'larının sahada icra ettiği misyonların şaşırtıcı olduğunu belirten Fukuyama, söz konusu hava araçlarının özellikle Ermenistan askeri unsurlarına verdiği zararın dikkat çekici olduğunu yazdı.
GÜCÜN DOĞASI DEĞİŞECEK
"Bana öyle geliyor ki Türkiye'nin SİHA kullanımı, kara gücünün doğasını, mevcut güç yapılanmasını sarsacak şekilde değiştirecektir" değerlendirmesini yapan Fukuyama, bu dönüşümün, zırhlı savaş gemisinin kendinden önceki savaş gemisi sınıflarını köhne bırakmasına ya da 2. Dünya Savaşı'nın başında uçak gemilerinin savaş gemilerini hükümsüz kılmasına benzediğini dile getirdi.
Yakın gelecekte artık savaş ve çatışmaların merkezinde insansız hava araçlarının olacağına dikkati çeken Fukuyama, "SİHA'lar bu durumu kökünden değiştirdi çünkü bunlar görece ucuz, yenilmesi zor ve pilotların yaşamlarını riske etmiyor.
Dünyanın dört bir yanındaki ordular şimdilerde kendilerini SİHA'lara karşı nasıl savunacaklarını düşünüyor ve SİHA'larla SİHA karşıtı tedbirler arasındaki silah yarışını kimin kazanacağı belli değil" diye konuştu.
Fukuyama, makalesinde, 1991 ve 2003'teki Körfez savaşlarında kara birliklerinin tanklar etrafında örüldüğünü, uzun yıllar bir tankı yok edebilmenin ancak başka bir tank ile mümkün olabildiğini ve gelişen teknolojiyle birlikte tankları imha etmek kolaylaşsa da halen ciddi zahmet ve maliyet ürettiğini kaydetti.