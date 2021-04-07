Konya'da düşen askeri uçak hangisi? Nf-5 uçağının özellikleri nelerdir? Nf-5 gösteri uçağı teknik özellikler
Nf-5 uçağı özellikleri nelerdir? Konya'nın merkez Karatay ilçesi civarında askeri uçak düştü. Düşen uçakla ilgili güvenlik ve sağlık ekipleri harekete geçti. Bu gelişmelerin ardından düşen uçak ile ilgili bazı bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Konya'da düşen askeri uçak hangisi? Nf-5 u��ağının özellikleri nelerdir? İşte Nf-5 gösteri uçağı teknik özellikleri...
Nf-5 uçağı özellikleri neler? Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi. Konya'da askeri uçağın düşmesinin ardından düşen uçakla ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, Konya'da düşen askeri uçak hangisi? Nf-5 uçağının özellikleri nelerdir? İşte Nf-5 gösteri uçağı teknik özellikleri...
Nf-5 Uçağının Teknik Özellikleri:
Uzunluk:47,2 feet
Genişlik:25,8 feet
Yükseklik:13,2 feet
Ağırlık:14689 lb
Takat:2x2925 lb
Takat:A/B 2x4300 lb
Yakıt:3964 lb
Yakıt Tipi:jp-8 / jp-4
Azami Sürat:710 knot (1315 km/saat)
G Limitleri:7,33 / -3,0
Dönüş Yarıçapı: 4800 feet / 0,82 mach / 5,5 G / 11 degrees in one second
Motor Tipi ve Gücü:2xGE J-85-CAN-15 / 2x4300 lb'dir.
NF-5 UÇAKLARI HAKKINDA
Türk Hava Kuvvetlerinde 1987'den bu yana kullanılan NF-5'ler, akrobasi çalışmaları esnasında uçuş sistemleri ve performansları sayesinde akrobasi uçuşuna en uygun uçak olarak seçilmiştir. Dünya havacılık literatürü tarandığında F-5 uçağının dizaynının, süpersonik jet uçuşuna en uygun uçak dizaynı olarak tanımlandığı görülmektedir.
Eskişehir 1'inci Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığınca, Ağustos 1993'te başlatılan proje kapsamında;
* Aerodinamik sürüklemeyi arttıran chaff / flare dispanser üniteleriyle, top namluları sökülerek iptal edilmiş, bu bölgelere yapısal tadilat uygulanmıştır.
* Borda paneli, pilotlara kullanım ve görüş kolaylığı sağlamak için yeniden tasarlanmıştır.
* Daha iyi görüş alanı sağlamak için, kokpitte yer alan aynalar, F-4 uçaklarında kullanılan aynalarla değiştirilip, ilave bir ayna takılmıştır.
* Uçağın gösteri amacıyla duman salabilmesi için, yakıt deposu olarak kullanılan kanat ucu depolarının diğer depolarla irtibatları kesilerek boya tankına dönüştürülmüş, tank içindeki boyanın egzoza pompalanabilmesi için boya tankı içine hidrolik bir pompa takılmıştır.
* Uçakların gövdesi şu anki hâline boyanmıştır.
Türk Yıldızları Akrobasi Timi'ne tahsis edilen dokuz adet NF-5A ve bir adet NF-5B uçağında yapılan tadilat ve değişiklikler Temmuz 1994'te bitirilerek birliğine teslim edilmiştir. Yapılan tadilatlara ilave olarak, uçuş sonrası performans değerlendirmelerinin etkinliğinin arttırılması maksadıyla 2000 yılında uçaklara üç eksenli VTR (kamera kayıt sistemi) sistemi eklenmiştir. Türk Yıldızları 2010 yılından itibaren modernize edilmiş NF-5 2000 uçakları ile gösterilerini gerçekleştirmektedir. Şu anda tim görevine "10" adet NF-5A 2000 ve "6" adet NF-5B 2000 uçağı ile devam etmektedir.