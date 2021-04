Nf-5 uçağı özellikleri neler? Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi. Konya'da askeri uçağın düşmesinin ardından düşen uçakla ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, Konya'da düşen askeri uçak hangisi? Nf-5 uçağının özellikleri nelerdir? İşte Nf-5 gösteri uçağı teknik özellikleri...

Nf-5 Uçağının Teknik Özellikleri:

Uzunluk:47,2 feet

Genişlik:25,8 feet

Yükseklik:13,2 feet

Ağırlık:14689 lb

Takat:2x2925 lb

Takat:A/B 2x4300 lb

Yakıt:3964 lb

Yakıt Tipi:jp-8 / jp-4

Azami Sürat:710 knot (1315 km/saat)

G Limitleri:7,33 / -3,0

Dönüş Yarıçapı: 4800 feet / 0,82 mach / 5,5 G / 11 degrees in one second

Motor Tipi ve Gücü:2xGE J-85-CAN-15 / 2x4300 lb'dir.