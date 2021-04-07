07 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Konya'da askeri gösteri uçağı düştü! Başkan Erdoğan'dan kazaya ilişkin açıklama

Son dakika: Konya'da askeri gösteri uçağı düştü! Başkan Erdoğan'dan kazaya ilişkin açıklama

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.04.2021 15:28
Güncelleme:07.04.2021 15:32
Son dakika haberi...Konya'nın merkez Karatay ilçesi civarında gösteri uçağı düştü. Düşen uçakla ilgili güvenlik ve sağlık ekipleri harekete geçerken, pilottan acı haber geldi. Başkan Erdoğan, "Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, TSK'ye ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi. A Haber Yurt/İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak, kaza ile ilgili ayrıntıları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan kazaya ilişkin açıklama
Başkan Erdoğan'dan kazaya ilişkin açıklama
Teknik bir arıza olabilir
"Teknik bir arıza olabilir"
Konya Valisi A Haber'de kaza hakkında bilgiler verdi
Konya Valisi A Haber'de kaza hakkında bilgiler verdi
Konya'da askeri uçak düştü
Konya'da askeri uçak düştü
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak?
Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak?
CHP şirazesinden koptu
CHP şirazesinden koptu
Mehmetçiğin son teknoloji üs bölgesi
Mehmetçiğin son teknoloji üs bölgesi
Başkan Erdoğan'dan 'CHP'nin darbeci zihniyeti' videosu!
Başkan Erdoğan'dan 'CHP'nin darbeci zihniyeti' videosu!
Daha Fazla Video Göster