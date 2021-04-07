Son dakika: Konya'da askeri gösteri uçağı düştü! Başkan Erdoğan'dan kazaya ilişkin açıklama

Son dakika haberi...Konya'nın merkez Karatay ilçesi civarında gösteri uçağı düştü. Düşen uçakla ilgili güvenlik ve sağlık ekipleri harekete geçerken, pilottan acı haber geldi. Başkan Erdoğan, "Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, TSK'ye ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi. A Haber Yurt/İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak, kaza ile ilgili ayrıntıları anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN