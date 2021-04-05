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Darbe bildirisini imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı

Skandal bildiriye imza atan emekli amirallerden 4'ünün () üyesi olduğu ortaya çıktı. Bildiriyi imzalayan isimlerin en başında Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı yer alıyordu.

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Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Darbe bildirisini imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir internet sitesinde 104 emekli emekli amiralin imzasıyla yayımlanan ve demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imamlı bildiriye imza atanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Gözaltına alınan emekli amirallerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelemesinin devam ederken soruşturma kapsamında emekli amirallerin yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantılarının araştırıldığı belirtildi.

CHP ÜYESİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Skandal bildiriye imza atan emekli amirallerden Kadir Nazif Özdağdeviren, Cemil Şükrü Bozoğlu, Cengiz Alpözü ve Mehmet Tayfun Uraz'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduğu tespit edildi.

Diğer 15 amiralim ise, hanımı, kardeşi, kız kardeşi gibi yakın akrabaları olduğu orataya çıktı.

İYİ PARTİLİ İSİM DE VARDI

Bildiriye katılan emekli 104 amiralin ilk sırasında Ergun Mengi yer almıştı.

Gözaltına alınan isimlerden olan Mengi, İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğu belirlenmişti.

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