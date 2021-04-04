PKK sevdalısı CHP'li Türker Ertürk de darbe imalı bildiriye imza attı

Adeta PKK'nın neden bitmediğinin özeti olan CHP'li Türker Ertürk de darbe imalı bildiriye imza attı. Peki CHP'li Ertürk kimdir? A Haber, darbe imalı bildiriye imza atan emekli amiral Türker Ertürk'ün gerçeklerini gözler önüne serdi.

PYD'YE ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

Emekli 104 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiriye tepki yağarken, bildiride imzası bulunan Türker Ertürk'ün, bir süre önce söylediği, 'Sınırımızda PYD olsun daha iyi.' sözleri sosyal medyada tekrar gündem oldu.