04 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri PKK sevdalısı CHP'li Türker Ertürk de darbe imalı bildiriye imza attı

PKK sevdalısı CHP'li Türker Ertürk de darbe imalı bildiriye imza attı

104 emekli askerin yayımladığı darbe bildirisine imza atanların başında CHP'li Türker Ertürk geldi. Daha önce PKK'nın Suriye kolu PYD'ye övgüler yağdıran ve ABD'nin terör devleti projesine sahip çıkan Ertürk bir kez daha hasımlarıyla birlikte oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
ABONE OL
PKK sevdalısı CHP'li Türker Ertürk de darbe imalı bildiriye imza attı

Adeta PKK'nın neden bitmediğinin özeti olan CHP'li Türker Ertürk de darbe imalı bildiriye imza attı. Peki CHP'li Ertürk kimdir? A Haber, darbe imalı bildiriye imza atan emekli amiral Türker Ertürk'ün gerçeklerini gözler önüne serdi.

PYD'YE ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

Emekli 104 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiriye tepki yağarken, bildiride imzası bulunan Türker Ertürk'ün, bir süre önce söylediği, 'Sınırımızda PYD olsun daha iyi.' sözleri sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Bir dönem CHP'de aktif siyaset de yapan Ertürk'ün, "PYD'nin laik yapısını da zaten biliyoruz." ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Öte yandan 104 emekli amiralin hazırladığı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

HER ÇALIŞMASI TÜRKİYE'YE KARŞI

CHP'li emekli Tuğamiral , terör örgütü PKK/PYD ile birlikte ABD'nin bölgedeki kukla devlet projesine sahip çıkmıştı.

Bugün de 'nin parçalanması için çalışmalarına devam eden CHP'i Ertürk, darbe imalı bildiriye imza atanların başında geldi.

Emekli askerlerin bildirisine soruşturma! EMEKLİ ASKERLERİN BİLDİRİSİNE SORUŞTURMA!
TBMM Başkanı Şentop'tan darbe imalı bildiriye tepki TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN DARBE İMALI BİLDİRİYE TEPKİ
Muhalefetten darbe imalı bildiriye destek MUHALEFETTEN DARBE İMALI BİLDİRİYE DESTEK
MHP lideri Bahçeli'den darbe imalı bildiriye tepki MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN DARBE İMALI BİLDİRİYE TEPKİ
Darbe imalı bildiriye sert tepki DARBE İMALI BİLDİRİYE SERT TEPKİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA