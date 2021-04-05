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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan amirallerin skandal bildirisine tepki

(TBB) Başkanı , bazı emekli amirallerin açıklamasını, "Bildiri hem olumsuz çağrışımlara sebebiyet verdiği hem için son derece önemli olan 'nın içeride sorgulandığı algısını yarattığı için yanlış olmuştur." şeklinde değerlendirdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 05.04.2021
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan amirallerin skandal bildirisine tepki
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık bir hafta önce 126 emekli büyükelçinin Montrö Sözleşmesi'ne ilişkin toplu bir açıklama yaptığını hatırlattı. Bunun bir tepki yaratmadığını ifade eden Feyzioğlu, çünkü geçmişte büyükelçilerin yaptığı bir darbenin bulunmadığını belirtti.

Metin Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Emekli amirallerin bildirisinin tepki çekmesinin nedeni, demokrasi tarihimizde yaşadığımız acı tecrübelerdir. Söz konusu bildiri hem olumsuz çağrışımlara sebebiyet verdiği hem Türkiye için son derece önemli olan Montrö Antlaşması'nın içeride sorgulandığı algısını yarattığı için yanlış olmuştur. Meselenin suhuletle sonuçlandırılmasın��n, ülkemizin yararına olduğunu düşünüyorum."

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