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Türkiye'den Libyalı askerlere terörle mücadele eğitimi

() Libyalı askerlere yönelik terörle mücadele tekamül eğitiminin verildiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Türkiye'den Libyalı askerlere terörle mücadele eğitimi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında, Libya Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Homs Terörle Mücadele Eğitim Merkezi'nde görevli personelimiz tarafından, Libyalı askerlere terörle mücadele tekamül eğitimi veriliyor" denildi.

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