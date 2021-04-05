AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, A Haber canlı yayınında 104 emekli amiralin darbe imalı bildirimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Emekli amirallerin yapmış olduğunu bu girişimin Türkiye'ye yapılan bir ihanet olduğuna dikkat çeken Ala, "Bu olay Türkiye'yi 3. Dünya ülkelerini statülüsüne çekmek girişimidir. Buna kimsenin hakkı yoktur. Haddi de değildir." dedi.

"ALEMİ KÖR MİLLETİ SERSEM ZANNETMESİNLER!"

Yaşanan bu skandal gelişmeyi "düşünce özgürlüğü" olarak yorumlayanlara da sert tepki gösteren Ala, "Hükümetin aleyhinde bu emekli amiraller her gün televizyon kanallarında birçok şey söylediler. Bir şey diyen kimse oldu mu? Alemi kör, milleti sersem zannedenlerin, ne kadar kör olduğunu geçmişleri gösteriyor. 104 amiral bir bildiri gece yayınlayacaklar? Bir takım sembolik tarihleri de dikkate alacaklar? Muhtıra gibi bir bildirinin altına imza atıp buna da düşünce özgürlüğü diyecekler! Nerede var böyle bir şey? Metnin içeriği bir tarafa usul, yöntem bir darbe yönetimidir." diyerek sert tepki gösterdi.

"FETÖ'YÜ NEDEN ENGELLEYEMEDİLER?"

Amirallerin görevde olduğunu döneme ilişkinde eleştirilerde bulunan Ala, "Bu kadar ön görüye sahiplerdi. Bir araya gelince müthiş şeyler yapıyorlardı da, muvazzafken neredeydiler? Bu amirallar muvazzafken, FETÖ kendi bulundukları kurumları ele geçirdi. Onu bile görememiş emekli amirallerin, şimdi Türkiye'ye istikamet çizmelerinin kabul edilebilir bir yanı yoktur. Kursunlar bir siyasi parti, açıklasınlar o zaman görüşlerini..." dedi.