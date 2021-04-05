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Türk SİHA'ları Bayraktar TB2’lerin Dağlık Karabağ savaşında hedefleri vurma anları yayınlandı

, savaşında ’a ait askeri hedeflerin ’ları ile vurulma anlarının görüntülerini paylaştı.

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Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Türk SİHA'ları Bayraktar TB2’lerin Dağlık Karabağ savaşında hedefleri vurma anları yayınlandı

, Hava Kuvvetleri'ne ait 'ları ve savaş uçaklarının güçlerine ait askeri hedefleri vurma görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde Ermenistan ordusuna ait hedeflerin nokta atışıyla yok edildiği görülüyor.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 'da 44 gün süren ve Ermenistan'ın yenilgisi ile sonuçlanan savaştan sonra, 'nın arabuluculuğuyla iki ülke arasında Ermenistan'ın yenilgiyi kabul ettiği ve işgal ettiği topraklardan geri çekilmesine ilişkin anlaşma imzalanmıştı.

Azerbaycan yayınlandı! Türk SİHA'ları.... AZERBAYCAN YAYINLANDI! TÜRK SİHA'LARI....

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