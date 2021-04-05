Türk SİHA'ları Bayraktar TB2’lerin Dağlık Karabağ savaşında hedefleri vurma anları yayınlandı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da 44 gün süren ve Ermenistan'ın yenilgisi ile sonuçlanan savaştan sonra, Rusya'nın arabuluculuğuyla iki ülke arasında Ermenistan'ın yenilgiyi kabul ettiği ve işgal ettiği topraklardan geri çekilmesine ilişkin anlaşma imzalanmıştı.





A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN