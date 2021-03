Son dakika | CHP'li İBB'den büyük skandal! İstanbul'da ulaşım rezaleti! Vatandaş İmamoğlu'na isyan etti

"SEFERLER YETERLİ OLSA BU KADAR KALABALIK OLMAZ"

Her gün ayakta yolculuk yaptığını söyleyen Müslüm Sönmez, "Çok kalabalık çok. Aşırı bir kalabalık. Ne oturması ayağımı zor sokuyorum. Her gün Avcılar'dan biniyorum. Metrobüs ve tramvay. Geliş gidiş her gün durum aynı. Değişen hiçbir şey yok. Çözüm için bilmiyorum ne yaparlar. Seferler yeterli değil. Yeterli olsa bu kadar kalabalık olmaz" şeklinde konuştu.

