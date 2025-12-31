Milyoner’de ünlüler geçidi! Ünlü şarkıcı büyük ödül sorusuna ne yanıt verdi?

atv ekranlarının fenomen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yılbaşı gecesinde izleyicilere yine unutulmaz bir program sundu.
Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın yılbaşı özel bölümü, birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda ağırlayarak ekrana renk kattı.
Milyoner'de yarışan şarkıcı Özcan Deniz, hem sesi hem de neşeli tavırlarıyla geceye damga vurdu.
Sorulara verdiği cevaplarla 1 milyon TL değerindeki sorunun kilidini açtıran ünlü sanatçı, kritik soru karşısında uzun süre düşünmesiyle dikkat çekti.
İŞTE O SORU
Türkiye'de hangi adda bir ilçe yoktur?
A-) Eğil
B-) Tut
C-) Gör
D-) Olur
Şarkıcı Özcan Deniz, uzun süre düşündükten sonra D şıkkını işaretledi.