Milyoner’de ünlüler geçidi! Ünlü şarkıcı büyük ödül sorusuna ne yanıt verdi?

atv ekranlarının fenomen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yılbaşı gecesinde izleyicilere yine unutulmaz bir program sundu.

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın yılbaşı özel bölümü, birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda ağırlayarak ekrana renk kattı.