Milyoner’de ünlüler geçidi! Ünlü şarkıcı büyük ödül sorusuna ne yanıt verdi?

atv ekranlarının fenomen bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?”, yılbaşı gecesinde izleyicilere yine unutulmaz bir program sundu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dopdolu içeriğiyle dikkat çeken Milyoner Yılbaşı Özel, Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz gibi ünlü konuklarıyla yeni yıla renk kattı. Yarışmada 1 milyon TL’lik sorunun kilidini açmayı başaran şarkıcı Özcan Deniz, verdiği yanıtla geceye damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster?’de izleyicileri ekran başına kilitleyen o anlar…

Giriş Tarihi: 31.12.2025 08:51 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 00:57
atv ekranlarının fenomen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yılbaşı gecesinde izleyicilere yine unutulmaz bir program sundu.

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın yılbaşı özel bölümü, birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda ağırlayarak ekrana renk kattı.

Milyoner'de yarışan şarkıcı Özcan Deniz, hem sesi hem de neşeli tavırlarıyla geceye damga vurdu.

MİLYONER'DE ÜNLÜLER GEÇİDİ

Sorulara verdiği cevaplarla 1 milyon TL değerindeki sorunun kilidini açtıran ünlü sanatçı, kritik soru karşısında uzun süre düşünmesiyle dikkat çekti.

İŞTE O SORU

Türkiye'de hangi adda bir ilçe yoktur?

A-) Eğil

B-) Tut

C-) Gör

D-) Olur

Şarkıcı Özcan Deniz, uzun süre düşündükten sonra D şıkkını işaretledi.

500 bin TL ödülle yarışmaya veda eden ünlü sanatçı, kazancını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı.

Programın ardından Özcan Deniz, seslendirdiği şarkılarla stüdyoda renkli ve coşkulu anlar yaşattı; izleyicilere adeta bir müzik resitali sundu.

