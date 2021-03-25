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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | İstanbul'da kar çilesi! CHP'li İBB yine uyudu! Araçlar yolda mahsur kaldı Son dakika | İstanbul'da kar çilesi! CHP'li İBB yine uyudu! Araçlar yolda mahsur kaldı Son dakika | İstanbul'da geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı megakenti esir aldı. Çok sayıda ilçe beyaz örtüye büründü. Uzmanlar yola çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışını günler öncesinden duyuran meteorolojinin uyarılarına rağmen CHP'li İBB'nin yollarda tuzlama çalışması yapmadığı görüldü. Onlarca aracın mahsur kaldığı yollarda İstanbulluların kar çilesi başlamış oldu. Vatandaşlar uyarılara rağmen önlem almayan CHP'li İBB yönetimine ateş püskürdü. Giriş Tarihi: 25.03.2021 08:22 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 08:58
İstanbul'da gece aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisi artırarak devam etti. Kentte dün sabah saatlerinde başlayan yağış, yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN GALERİ DEVAM EDİYOR TUZLAMA YAPILMADI ARAÇLAR YOLDA KALDI Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara rağmen kentin bazı bölgelerinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarının yapılmadığı bu yüzden sürücülerin yolda kaldığı görüldü. AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarı yapılmıştı. İstanbulun bazı bölgelerine ise dün kar yağmıştı. Bu sabah ise kar yağışı yeniden başlayarak Anadolu Yakasına lapa lapa yağmaya devam etti. AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası İstanbulun bazı bölgelerinde kar yağışı olmuştu. Bu sabahta yine Anadolu Yakasında lapa lapa kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü. Yağan kar İstanbul boğaz manzarası ile adeta mest etti. GECE BOYU ARALIKLARLA DEVAM ETTİ Meteorolojinin İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden etkili oldu.