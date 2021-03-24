24 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İBB kar uyarılarını yine dikkate almadı! Rampayı çıkamayan otobüse vatandaş yardım etti

İBB kar uyarılarını yine dikkate almadı! Rampayı çıkamayan otobüse vatandaş yardım etti

'da şubat ayında etkili olan kar yağışında herhangi bir önlem almayan CHP'li İBB, 'nin günlerdir yaptığı açıklamaları yine göz ardı ederek vatandaşı bir kez daha mağdur etti. İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı trafiği durma noktasına getirirdi. Kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, tuzlama çalışmaları da olmayınca zor anlar yaşadı. Öte yandan yokuşu çıkamayan belediye otobüsüne vatandaşlar lastiklerinin altına paspas koyarak yardımcı oldu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
ABONE OL
İBB kar uyarılarını yine dikkate almadı! Rampayı çıkamayan otobüse vatandaş yardım etti

'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı sabah saatlerinde zaman zaman etkisini arttırıldı.

Ara sokaklarda kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Karlı yollarda ilerlemeye çalışan araçlar patinaj çekerek ilerlemeye çalıştı.

Bazı araçların sürücüleri yavaş yavaş ilerlerken, bazıları aracını park ederek kar yağışının dinmesini bekledi.

PASPASLI YARDIM

'da sürücüler ara sokaklarda rampa inmekte ve çıkmakta güçlük çekti.

İçinde yolcu olan bir belediye otobüsü rampayı çıkamayınca çevredeki vatandaşlar ve yolcular yardım etti. Vatandaşlar otobüsün arka lastiklerinin altına paspas koyarak rampayı çıkmasına yardımcı oldu.



isimli vatandaş "Otobüs çıkamadı. Çıkarmaya çalışıyoruz paspas koyarak" diye konuştu. Rampa aşağıya inmeye çalışan sürücü "Yavaş yavaş inmeye çalışacağız. Hazırlıksız yakalandık" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tedbir almadı İstanbul'da hayat durdu İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEDBİR ALMADI İSTANBUL'DA HAYAT DURDU
İBB çalışmadı İstanbul kar altında kaldı! Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki İBB ÇALIŞMADI İSTANBUL KAR ALTINDA KALDI! EKREM İMAMOĞLU'NA BÜYÜK TEPKİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA