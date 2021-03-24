İBB kar uyarılarını yine dikkate almadı! Rampayı çıkamayan otobüse vatandaş yardım etti
İstanbul'da şubat ayında etkili olan kar yağışında herhangi bir önlem almayan CHP'li İBB, Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı açıklamaları yine göz ardı ederek vatandaşı bir kez daha mağdur etti. İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı trafiği durma noktasına getirirdi. Kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, tuzlama çalışmaları da olmayınca zor anlar yaşadı. Öte yandan yokuşu çıkamayan belediye otobüsüne vatandaşlar lastiklerinin altına paspas koyarak yardımcı oldu.
İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı sabah saatlerinde zaman zaman etkisini arttırıldı.
Ara sokaklarda kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Karlı yollarda ilerlemeye çalışan araçlar patinaj çekerek ilerlemeye çalıştı.
Bazı araçların sürücüleri yavaş yavaş ilerlerken, bazıları aracını park ederek kar yağışının dinmesini bekledi.
PASPASLI YARDIM
Üsküdar Çamlıca'da sürücüler ara sokaklarda rampa inmekte ve çıkmakta güçlük çekti.
İçinde yolcu olan bir belediye otobüsü rampayı çıkamayınca çevredeki vatandaşlar ve yolcular yardım etti. Vatandaşlar otobüsün arka lastiklerinin altına paspas koyarak rampayı çıkmasına yardımcı oldu.
Aytaç Sağlam isimli vatandaş "Otobüs çıkamadı. Çıkarmaya çalışıyoruz paspas koyarak" diye konuştu. Rampa aşağıya inmeye çalışan sürücü "Yavaş yavaş inmeye çalışacağız. Hazırlıksız yakalandık" diye konuştu.