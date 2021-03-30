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İBB binası önünde 'kentsel dönüşüm' protestosu: Bize verilen sözler tutulsun

 sakinleri kentsel dönüşüm için anlaştıkları CHP'li  ve KİPTAŞ'ın kendilerine adaletsiz bir sözleşmeyi dayattığını öne sürerek protesto gösterisinde bulundu.  Başkanı 'nun seçimden önce kendilerine taahhütname sunduğunu söyleyen Hayrullah Türkoğlu, "2016'dan bu yana burada bir mağduriyet yaşıyoruz. Kentsel dönüşümden yanayız rantsal dönüşümden değil. Bize yüzde 20 kesinti olacak dediler. Ama yüzde 60'ı geçti." dedi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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İBB binası önünde 'kentsel dönüşüm' protestosu: Bize verilen sözler tutulsun

'nin 'deki binası önünde bira araya gelen grup adına Başkanı Hayrullah Türkoğlu, açıklama yaptı.

Hayrullah Türkoğlu, KİPTAŞ'ın kendilerine adaletsiz bir sözleşme dayattığını iddia etti. Türkoğlu, "Evlerimizi başta söz verilen kesintilerin de üzerinde küçülttüler. Evlerimizi yaşanabilir alanlı hale getirmek istememiz halinde ise fahiş maliyet bedelleri çıkarıldı" dedi.

Türkoğlu, "487 ada 12 parsel üzerinde bir kentsel dönüşüm vardır. 2016'dan bu yana burada bir mağduriyet yaşıyoruz. Kentsel dönüşümden yanayız rantsal dönüşümden değil. Bize yüzde 20 kesinti olacak dediler. Ama yüzde 60'ı geçti. Biz bunlara karşı çıkıyoruz" dedi. Türkoğlu, İBB Başkanı 'nun seçimden önce kendilerine taahhütname sunduğunu söyledi.



BİZE VERİLEN SÖZLER TUTULSUN

Kendilerine verilen sözlerin tutulmasını isteyen hak sahiplerinden , "Biz buraya hakkımızı savunmak için geldik. Biz dönüşüme karşı değiliz. Benim 8 tane dairem var toplamda 840 metrekareye tekabül ediyor. Bu dönüşümde bize verilen 6 dairede toplam 440 metrekare. Sizce bu hakça dönüşüm mü? Başkanımdan verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Onları buraya biz getirdiğimiz gibi indirmesini de biliriz" ifadelerini kullandı.



"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ADALET NÖBETİ"

Harun Kaya ise "Bizleri görünmez kılarak rantçı projesini sürdürmek isteyenlerin, bizlerin sabrını ve irfanını çaresizlik zannedenlerin de bizleri kolayca gözlerden uzaklaştıramayacaklarını fark edeceksiniz" diye konuştu.

Kaya, hafta içi her gün 10.00-16.00 saatleri arasında pandemi nedeniyle sınırlı sayıda hak sahibi ile karşısında " Adalet Nöbeti" tutacaklarını da söyledi.

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