İBB binası önünde 'kentsel dönüşüm' protestosu: Bize verilen sözler tutulsun





BİZE VERİLEN SÖZLER TUTULSUN

Kendilerine verilen sözlerin tutulmasını isteyen hak sahiplerinden Sahure Tırınk, "Biz buraya hakkımızı savunmak için geldik. Biz dönüşüme karşı değiliz. Benim 8 tane dairem var toplamda 840 metrekareye tekabül ediyor. Bu dönüşümde bize verilen 6 dairede toplam 440 metrekare. Sizce bu hakça dönüşüm mü? Başkanımdan verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Onları buraya biz getirdiğimiz gibi indirmesini de biliriz" ifadelerini kullandı.