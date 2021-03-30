Son dakika: 2021'in ikinci MGK'sı bugün! İşte masadaki üç kritik başlık





Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek üzere 30 Ocak'ta açılan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığındaki faaliyetlerin de gündem maddeleri arasında olması öngörülen toplantıda, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ile Libya'daki son durumun da görüşüleceği tahmin ediliyor.